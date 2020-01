Rejsekortet tjekker ud

Danskerne har efterhånden vænnet sig til rejsekortet, men nu vil transportministeren erstatte det med en app. Foto: Peter Kenworthy.

Transportministeren vil erstatte rejsekortet med en app

Af Redaktionen, redigeret

Rejsekortet kommer hele landet rundt, men bor på Automatikvej i Søborg, som en relativ ny tilflytter. Rejsekortet har været i brug i snart ti år, men blev først landsdækkende i 2016. Nu er det tilsyneladende allerede forældet og på vej til at blive tjekket ud.

I en ny undersøgelse om rejsekortet lægger Transportministeriet nemlig op til at erstatte det fysiske kort med en app. Rejsekortet er et aldrende og dyrt system, mener man.

– Rejsekort A/S har store drift- og vedligeholdelsesomkostninger til rejsekortsystemet og afskriver stadig betydeligt herpå, kan man blandt andet læse i undersøgelsen.

– En ny app-løsning, som samler rejsekort- og rejseplantilbuddet, vil medføre, at passagererne kan planlægge, booke og betale deres rejse et og samme sted. Derudover vil den kunne tilpasses personlige præferencer eller foreslå alternative rejser ved for eksempel regnvejr, udtaler transportminister Benny Engelbrecht (A) i en pressemeddelelse.

– Jeg synes, at det vil være en stor gevinst for passagererne at samle rejsekortet og rejseplanen i én app. Jeg ser derfor frem til at følge det videre arbejde hen imod en sådan app-løsning, tilføjer han.

Transportminister Benny Engelbrecht pointerer dog, at brugen af den kollektive trafik ikke må forudsætte ejerskab af en smartphone.

– Jeg vil gerne slå fast, at den kollektive trafik skal være for alle – også dem uden en smartphone. Brugen af kollektiv trafik må ikke forudsætte ejerskab af en smartphone, siger transportminister Benny Engelbrecht.

– Derfor vil der skulle findes en ikke-digital løsning til de borgere, hvis det fysiske rejsekort udfases. Det vil dog først blive relevant om mellem 5- 10 år, tilføjer han.

Allerede sidste år foreslog daværende transportminister Ole Birk Olesen (I) at man ville samle rejsekortet og Rejseplanen i en samlet app.

Stigende kundetilfredshed

Der er udstedt over 2,5 millioner rejsekort i Danmark. Ifølge en handlingsplan for kortet fra oktober, har danskerne vænnet sig til at bruge den elektroniske billet.

– Det kommende år sættes derfor fokus på at udvide eksisterende tilbud, så endnu flere brugere kan betjene sig selv på nettet og via mobilen, kan man læse i handlingsplanen. Blandt andet planlægger man et turistprodukt på rejsekortet.

Ifølge en kundetilfredshedsundersøgelse fra november, er kundetilfredsheden med rejsekortet stigende. Næsten syv ud af ti brugere af rejsekortet er overordnet tilfredse eller meget tilfredse med kortet. Kun 11 procent er utilfredse eller meget utilfredse, og 78 pct. af brugerne svarer, at rejsekortet gør det nemmere at rejse med offentlig transport.

– Særligt mulighederne for at tanke op og tilgængeligheden af kortlæsere vurderes godt. De væsentligste ulemper er, at man glemmer at checke ud, og at man skal huske at checke ind igen, når man skifter mellem transportmidler, kan man læse i undersøgelsen.

På Trustpilot er over 80 procent af over 1.700 anmeldelser af rejsekortet til gengæld kun på en stjerne. Blandt andet klager anmelderne over glemte indtjekninger, standere der ikke virker, og problemer med optankning på nettet.

Ifølge Rigsrevisionen kostede Rejsekortsystemet i alt 2 milliarder kroner at udvikle.