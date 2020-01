Sådan bliver du klar til din sommerferie

SPONSORERET INDHOLD: Er du også træt af vinterens mørke og kulde? Så kan du allerede nu begynde at drømme dig ind i sommeren.

hvis du har det med at blive i trælst humør på grund af vintervejret, kan det hjælpe rigtig meget, hvis du begynder at forberede dig på din sommerferie i stedet. På den måde får du nemlig noget at glæde dig til.

Gør din sommergarderobe klar

Hvis du skal være helt klar til din sommerferie, kræver det, at du har din sommergarderobe på plads. Det er ikke nødvendigt allerede at begynde at købe sommertøj i vinteren, men hvis du begynder på det tidligt, har du tid til at spotte alle de gode tilbud, der kommer og finde nogle ting, som du rigtig godt kan lide. Så slipper du for at stå én uge før din ferie og mangle alt muligt, så du skal stresse rundt i alle butikker for at finde noget, der bare kan fungere nogenlunde.

Slip for barbering hele sommeren

Hvis du godt kan lide at have glatte ben hele sommeren, er du garanteret rigtig træt af at skulle bøvle med barbering, voks m.m. Du når lige at barbere dine ben og to dage efter, skal du gøre det igen. Derfor kan du overveje at begynde på laserbehandling allerede nu. Laserbehandling fjerner nemlig dine hår helt, så du slipper for at barbere dig hele tiden. Laserbehandling kræver flere behandlinger, så det er fordel allerede at begynde nu.

Find noget god underholdning til din ferie

Hvad end du skal ud og rejse, en tur i sommerhus eller blot skal en hel masse til stranden i din sommerferie, kan det være rart med en form for underholdning. Det kunne f.eks. være en bog eller en playliste med gode podcasts på din mobiltelefon. Det kan nemlig fungere både på flyet og på stranden.