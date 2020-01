Sæt prikken over i’et på dit look

SPONSORERET INDHOLD: Du har sikkert nogenlunde styr på dit look. Du har styr på, hvad der passer dig, og hvad der ser godt ud på dig.

Af SPONSORERET INDHOLD

Dette varierer fra person til person, og du er personlig den bedste til at vide, hvad der passer bedst på dig, hvilken stil, der passer dig bedst. Nogle går dog også lige og mangler den prik over i’et, der kan færdiggære, perfektionere deres look. Hvis du er en af de personer, kan du herunder finde lidt inspiration til, hvad der kunne give dit look et ekstra nøk opad til perfektionen.

Eksempler på prikker over i’erne

– Fodtøj har i de seneste år opnået en helt særlig status i folks look, og du kan måske også finde en ny vinkel til dit look her. Det er især inden for sneakers og støvler, at folk leder efter deres udkårne skostil. Det sidste er det mere classy og moderigtige valg. Sæt prikken over i’et med lækre sko fra OFFICINE CREATIVE f.eks. OFFICINE CREATIVE laver klassiske læderstøvler med moderne træk, der ikke kun er prangende, men også behagelige at gå i. Med OFFICINE CREATIVE og læderstøvler som dem kan du sætte prik over i’et med støvler under fødderne.

– Pynt dig selv med accessoires. Her er der mange ting at vælge imellem, så gå blot efter det, der passer til dig og resten af dit outfit. Du kan f.eks. vælge nogle moderne runde, tynde solbriller, et par store øreringe eller en tjekket beanie. Husk, at flere accessoires ikke nødvendigvis er lig med et bedre look.

– Hvis du ikke føler dit tøjlook har brug for ændring, kan du ændre andre ting ved dit look. Du kan f.eks. eksperimentere med en ny hårstil. Det kan gøre kæmpe forskel for resten af dit look.

– Ændringen behøver heller ikke være visuel. Du kan f.eks. også udvælge en ny duft, der giver din aura nyt liv.