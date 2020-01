Samvær og svømning

196 hold deltog i årets svømmestævne for 1.-6. klasserne i Gladsaxe Svømmehal, hvor et utal af stafetter gjorde, at børnene både fik bevæget og hygget sig, og lært at samarbejde. Foto: Kaj Bonne.

196 hold fra kommunens skoler deltog i svømmestævne

Af Peter Kenworthy

Der var godt fyldt op på tilskuerpladserne, da årets svømmestævne for 1.-6.-klasserne løb af stablen fredag i Gladsaxe Svømmehal. Mange fuldte spændt med i svømmekonkurrencerne, flere heppede, og en enkelt eller to tjekkede mobilen eller læste i et Anders And-blad.

Kommunens skoler havde flere hold med hver, der svømmede stafet i både det dybe og det lave bassin. Buddinge Skole havde hele 13 hold til start.

”Det’ godt det der”, ”kom så”, ”sådan!”, blev der råbt, mens børnene kæmpede for at komme hurtigst muligt fra den ene ende af svømmebassinet og tilbage igen, så holdkammeraterne kunne føre stafetten videre.

Ifølge Guy Rubaudo fra Sportsudvalget, der står for stævnet, er formålet at børnene får rørt sig og at de får lært at samarbejde, men ikke mindst at de får en fantastisk oplevelse.