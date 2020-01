Skolepatruljer får bilister til at sætte farten ned

Skolepatruljerne gør et vigtigt stykke arbejde for trafiksikkerheden hver eneste morgen. Foto: Kaj Bonne.

Der bliver kørt for stærkt på mange skoleveje. Men ny undersøgelse viser, at bilisterne sænker farten, når de ser en skolepatrulje

Af Redaktionen, redigeret

Hver eneste morgen står skolepatruljer i hele landet klar til at gøre trafikken sikrere for de andre elever. Det er der brug for, da der ofte er morgentravle mennesker, som kommer til at trykke lidt for hårdt på speederen.

I en ny undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring har fået udarbejdet, svarer 18 procent af bilisterne, at de inden for de sidste tre måneder har overtrådt fartgrænsen en eller flere gange på en skolevej. Da politiet i uge to gennemførte kontrol på skolevejene, sigtede de flere end 3.300 bilister for at køre for stærkt på landets skoleveje, skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Den gode nyhed er, at skolepatruljerne får bilisterne til reducere farten. I undersøgelsen fra Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring svarer næsten 8 ud af 10 af de bilister, som har kørt for stærkt på en skolevej, at de altid sænker hastigheden, når de møder en skolepatrulje.

– Det skaber utryghed for børn og forældre, når der er nogle, som ikke overholder hastighedsgrænsen på skoleveje, men det er positivt, at bilisterne sætter hastigheden ned, når de ser en skolepatrulje. Det understreger vigtigheden af skolepatruljernes arbejde, og derfor bliver de fejret landet over i uge fem, siger Liv Knoblauch Jensen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

I hele landet har 53 kommuner meldt sig til kampagnen ”Den Sureste Uge”, heriblandt Gladsaxe, ligesom politiet bakker op. Kampagnen, som Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring står bag, hedder ”Den Sureste Uge”, da uge fem er en af de sureste uger rent vejrmæssigt at stå skolepatrulje.