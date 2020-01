Slip af med stress i hverdagen

SPONSORERET INDHOLD: I den moderne verden vi lever i, er stress blevet en svær ting at komme udenom. Der er mange ting der skal gøres, og der er mange ting at leve op til. Stress kommer ofte af, at vi er dårlige til at prioritere vores tid, og prioritere de ting, der inderst inde, er vigtige for os.

Det kan være svært at skulle holde skansen derhjemme, og på samme tid vise overskud til omverdenen. Der kommer derfor her nogle gode råd, til hvordan du bedst muligt kommer igennem hverdagen uden stress.

Organiser måltiderne

De daglige måltider tager meget tid i hverdagen. Ud over at skulle tilberede selve måltiderne, hører der også både oprydning og indkøb til. I en stresset hverdag, bliver måltiderne derfor hurtigt til en byrde. De daglige måltider burde i stedet være den tid på dagen hvor der skabes kvalitetstid med familien.

Et godt råd til at gøre dagens måltider hyggelige igen, er at organisere måltiderne. På denne måde undgår du at stå med det evige spørgsmål – hvad skal vi have at spise i dag? Der findes heldigvis midler, som kan hjælpe dig, med at få ro over planlægningen. Der kan eksempelvis købes diverse måltidskasser. Ved køb af en måltidskasse, får du de ingredienser og opskrifter, du skal bruge til en uges madlavning. Der findes mange forskellige måltidskasser, så der vil altid være en, som passer til jeres madvaner. Ved at benytte dig af en måltidskasse oversigt, kan du nemt og hurtigt, finde lige den kasse du foretrækker. Måltidskasserne vil helt sikkert være en stor hjælp for dit stressniveau i hverdagen.

Øv dig i at sig fra

Vi kender det alle sammen. Det kan være svært at sige fra overfor dine nærmeste, selvom du egentlig godt ved, du hverken har tid eller overskud. Det kommer sig ofte af, at vi har en forestilling om, at skulle være så perfekt og overskudsagtig som muligt. Selvom tingene bliver gjort i en god mening, og du gerne vil hjælpe hvor du kan, er det desværre bare ikke altid den bedste løsning for dig.

Det kan være alt, lige fra at blive spurgt om hjælp, til en invitation om at tage ud og spise en fredag aften. Uanset hvad det er, er det vigtigt at lytte til dig selv. Selvom du egentlig gerne vil, er det bare ikke altid, at overskuddet er til det – og det er helt okay. Det er okay at sige fra en gang imellem, og det er okay at sætte sig selv først. Lige netop at sætte dig selv først, er en af grundstenene, for at slippe væk fra den stressende hverdag, og i stedet nyde dagene, efter egne præmisser.

Start med de vigtigste opgaver

Føler du at dagene er lange, men alt for korte til alt det du skal nå? Virker dagene helt uoverskuelige, og får du alligevel ikke gjort halvdelen af, hvad du havde planlagt? Det kan være svært, ikke at stresse over de daglige pligter, hvis der er alt for mange af dem. Her er det vigtigt at huske, at være realistisk i din dagligdag, for ikke at overbooke dig selv. Nøgleordet er, at lære at prioritere hvilke opgaver der er vigtige, og hvilke der godt kan vente til weekenden. For selvfølgelig er der gøremål, som skal ordnes.

Så start med at få gjort det, som er vigtigst. Herefter skal du vurdere, hvorvidt der er tid og overskud til resten. Er det ikke tilfældet, så husk dig selv på, at de vigtige ting er gjort – og resten skal nok komme på et senere tidspunkt. På denne måde lærer du at skabe ro, over en ellers meget stressende hverdag, og i stedet nyde dine dage.