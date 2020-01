Søborg-forfatter skriver ungdomsroman

”Grøntsagsartisten” er en humoristisk og stærk historie om venskab, angsten for at sætte sig selv i bås og om at leve autentisk

Af Henrik Hvillum

Sådan lyder beskrivelsen af den dansk-egyptiske forfatter Nassrin Halawanis nye bog, som udkom i starten af november.

Hovedpersonen i bogen hedder Kamal, og han har kun tre ønsker:

– At overbevise politiet om, at han er uskyldig.

– At forstå, hvorfor Saif valgte, som han gjorde.

– At skaffe pengene tilbage for morens smykker, som han pantsatte. Dramatikeren Kamal bliver afhørt af politiet. Her fortæller han om sit venskab med skuespilleren Saif og om sit forsøg på at opstille et teaterstykke omhandlende den unge indvandrer Walid. Kamal er besat af tanken om, at Saif skal spille hovedrollen. Det lykkes ham at få Saif med på idéen. Men lige da opsætningen ser ud til at lykkes, opstår der uventede komplikationer, som truer med at ødelægge Kamals drøm.

Nassrin Halawi er født i København i 1972 på Nørrebro af egyptiske forældre. Hun er uddannet fra Forfatterskolen i 2007 og fra Københavns Universitet som cand.mag. i teatervidenskab og historie i 2002.

Ud over forfattergerningen arbejder hun som dramalærer, dramatiker, forfatter og skrivelærer – og p.t. arbejder som underviser i dansk som andetsprog. Bogen ”Grøntsagsartisten” er hendes anden under eget navn, og efterfølgeren til ”Blottet” fra 2018. Derudover har hun været bidragyder til en række antologier.