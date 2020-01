Det gælder om at holde sig sund når man kommer op i årene. Gladsaxe Kommune satser nemlig blandt andet på sund aldring, for at holde udgifterne på ældreområdet nede. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Kommune vil bruge hverdagsteknologi, rehabilitering, frivillige og sund aldring til at holde udgifterne nede på ældreområdet. Ældre Sagen er ikke begejstret

Af Peter Kenworthy

I budget 2019-2022 blev det besluttet at der skulle gennemføres en analyse af indsatser og tendenser, der ifølge Gladsaxe Kommune skal ”dæmpe den forventede udgiftsvækst på ældreområdet” der kommer, når der skal ansættes flere medarbejdere til at tage sig af det stigende antal ældre borgere i kommunen.

Blandt andet fordi kommunen forventer at udgifterne til ældre vil stige betydeligt fra 2021 og frem til 2034 – hvor udgifterne til ældreområdet ifølge kommunens beregninger vil stige med omkring 100 millioner, fra omkring 700 millioner til 800 millioner.

I en afrapportering om ”håndtering af den fremtidige udgiftsvækst på ældreområdet”, lavet af Social- og Sundhedsforvaltningen, anbefaler Gladsaxe Kommune blandt andet brugen af hverdagsteknologi, øget fokus på rehabilitering, understøttelse af frivillige og samarbejde med frivillige foreninger og fokus på sund aldring som en del af løsningen.

Gladsaxe Kommunes Sundheds- og Rehabiliteringsudvalg godkendte 15. januar afrapporteringen samt anbefalingerne.

Formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand Müller (F), fortæller at hun ikke mener at anbefalingerne er lig med besparelser.

– Det er vigtig at der ikke er tale om besparelser på området, men et større tiltag i forhold til forebyggelse således at vi forhåbentlig kan dæmpe udgiftsvæksten. Området bliver fulgt meget tæt, siger hun til Gladsaxe Bladet.

Forventer velfærdsløft

Ældre Sagen Gladsaxe siger, at man mener at det er vigtigt at der er økonomi til en værdig ældrepleje, også når der kommer flere ældre, samt at de gerne ser reelle velfærdsløft på ældreområdet.

– De seneste 10-12 år har bragt mange nedskæringer på hjemmehjælp og i plejeboligerne, så det i dag kun er få forundt – og kun de allersvageste – at modtage optimal hjælp. Plejeboligerne har næsten kun demente beboere, og ikke nok kvalificeret personale, siger formanden for Ældre Sagen Gladsaxe, Lise Vork.

– Der foreslås, at nogle løsningsmodeller til imødegåelse af de økonomiske udfordringer kunne være at have større forventninger til at inddrage pårørende og frivillige i højere grad. Det vil vi i allerhøjeste grad fraråde at fremtidens ældrepleje skal bygge på. En meget stor del af de ældre Gladsaxeborgere er enlige, og hvis det er deres børn, der skal påtage sig omsorgsopgaverne går deres eget arbejds- og hjemmeliv i stykker, tilføjer hun.

Ældre Sagen Gladsaxe er desuden ikke begejstrede for brugen af velfærdsteknologi og begrebet sund aldring.

– Antallet af personer med dårligt helbred stiger kun med alderen, så der findes ikke sund aldring. Kun længere levealder. Kommunen venter at kunne spare ved at lade de ældre løse opgaverne selv med velfærdsteknologi. Den drøm har mange kommuner haft i adskillige år – desværre lader det til at være mindre brugbart end man havde regnet med. Overlader man en ældre til sig selv med noget teknik risikerer man reelt, at det bliver det samme som ingen hjælp, siger Lise Vork.

Ældre Sagen Gladsaxe foreslår i stedet flere nye boligformer for ældre, såsom seniorbofællesskaber, og rammer til seniorgrupper, der kan hjælpe hinanden og sikre mod ensomhed.