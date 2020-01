Uventet succes for GIF Gymnastik

GIF Gymnastiks juniordrenge vandt deres række ved weekendens ligastævne, hvilket indebragte dem ovenstående vandrepokal. Foto: Privat

Selvom GIF Gymnastik savner træningstider, så hører holdene til blandt de allerbedste i Danmark. Det viste de ved netop afholdte ligastævne d. 24. og 25. januar

Af Redaktionen, redigeret

GIF Gymnastiks juniordrenge blev udtaget til de Nordiske Mesterskaber efter en flot konkurrence, hvor de stak af med vandrepokalen som nr. 1, og dermed også med én af de to eftertragtede pladser til NM i Randers d. 18. april. Det samme gjorde junior-mix ved at præstere på højeste niveau og nærmest over evne, skriver Anette Bundgaard fra GIF Gymnastik til Gladaxe Bladet.

-At vi får ét hold med til NM havde vi håbet på, men ikke forventet, da holdene pt. ikke har stærkeste opstilling. Men at vi tager to kvalifikationspladser er helt uventet, og vidner om et utrolig flot trænerarbejde og en jernvilje hos gymnasterne, siger formand for GIF Gymnastik, Frank Bøgelund.

Men her slutter sejrsfesten ikke, for seniorherrerne viste ligeledes stor styrke ved samme ligastævne, hvor man sikrede sig vandrepokalen som nr. 1, mens seniordamerne trods skader satte sig på andenpladsen i deres række. Med disse resultater er det også på sin plads at fortælle, at GIF Gymnastik er stærkt repræsenteret på bruttolandsholdene til EM, som foregår i Ballerup Superarena i efterårsferien 2020.

Ud over ligastævnet har GIF Gymnastik også været repræsenteret ved sjællandsmesterskaberne for mikro- og junior d. 11 og 12 januar. Her stak både mikrodrenge 1 og mikro-mix holdene afsted med guldmedaljer. Microdrenge 2 og micropiger fik flotte bronzemedaljer med hjem.

HH