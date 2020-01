Vandt DM i Skills

Emil Eigenbrod blev fejret i SIF Gruppen. Foto: Privat.

Lokal elektriker-lærling er årets dygtigste

Af Redaktionen, redigeret

Efter tre hårde konkurrencedage i Bella Center Copenhagen, blev vinderne i de mange konkurrencefag i DM i Skills 2020 kåret.

Den 21-årige elektrikerlærling Emil Eigenbrod fra Søborg, der til daglig er i lære ved SIF-Gruppen på Generatorvej, og følger undervisningen ved TEC, var en af dem. Han vandt prisen som dygtigste elektriker, og fik overrakt sin guldmedalje af statsminister Mette Frederiksen.

– Det har været en periode med meget lange dage, og efter finaledagene med 12 timers arbejde fra morgen til aften sov jeg 14 timer i et stræk. Men samtidig giver det hårde arbejde et ekstraordinært udbytte. Jeg har lært så vildt meget, fortæller Emil Eigenbrod, der tilføjer at hans drøm er at starte sin egen virksomhed, eller få en overordnet position i SIF Gruppen.

DM i Skills er det årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge deltager, og kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste.