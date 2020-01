”Vi er ikke døde endnu, men vi er under afvikling”

Hans Ove Claudi-Hansen (tv) får gode råd til dagens træning af daglig leder Michael Madsen (th). Foto: Henrik Hvillum

Der er i høj grad liv i Atlas Fitness, som optager et stort lokale i Gladsaxe Sportshal. Hver morgen mødes en større gruppe af livsglade ”seniorer”, som forsøder pensionisttilværelsen med fysisk træning, bevægelse og allervigtigst, socialt samvær

Af Henrik Hvillum

Atlas Fitness er en forening, hvor medlemmerne på helt almindelig vis betaler kontingent. Typisk omkring 200 kr. om måneden, afhængigt af aktiviteterne. Selv om man ikke er et kommercielt foretagende, vil man naturligvis gerne have flere medlemmer og sprede det glade budskab. Derfor var der åbent hus søndag 12. januar.

– Vi afholdte et landsdækkende event sammen DGI og fællesvisionen ”Bevæg dig for livet”, hvor man kunne komme og prøve vores holdtilbud. Vi havde forkortet dem lidt, så gæsterne kunne nå flere forskellige aktiviteter, uden at blive helt smadret. Det kunne være zumba, ”stram op”, powercross, yoga eller seniorgymnastik, fortæller Atlas Fitness’ daglige leder Michael Madsen.

I de fire timer, som søndagens arrangement varede, var der generel travlhed, især i de første 2½ time, og ifølge Michael Madsen var der omkring 50 besøgende, hvilket i høj grad indfriede forventningerne.

Centret er naturligvis åbent for alle aldersgrupper, men især blandt seniorerne er der et stærkt sammenhold, hvor det sociale betyder lige så meget som den fysiske del af træningen. Ældste deltager er 86 år, mens træneren er 81 år.

Det sociale liv er en motivationsfaktor

– Jeg kommer her fire gange om ugen fra 7.30-8.30, foruden holdtræningerne, og her er altid gang i den. Jeg synes ikke det er slemt at stå op om morgenen og komme afsted, så jeg er et aktivt medlem af foreningen, som synes, at andre også skulle have glæde af det, siger Hans Ove Claudi-Hansen.

– Jeg ved, at det sociale liv er en motivationsfaktor. Folk får en kop kaffe og en snak med nogen de kender. På mange af holdene tager deltagerne selv initiativer til at mødes privat, træne eller holde fest, selv om centret holder ferie, supplerer Michael Madsen.

Gennemsnitsalderen hos seniormedlemmerne er naturligvis i den høje ende, og af fysiologiske årsager nærmer man sig ”sidste salgsdato”. Men folk bliver holdt i gang af vennerne så længe som muligt, og hvis et medlem har været fraværende, eksempelvis i 14 dage, bliver der ringet og kontrolleret, om vedkommende har det godt.

– Vi holder øje med hinanden, for der kan jo ske ting og sager i vores alder. Vi er ikke døde endnu, men vi er under afvikling, som et af vores medlemmer plejer at sige. Men netop derfor skal vi holde os i gang, slutter Hans Ove Claudi-Hansen.