Vold skal forebygges

Gladsaxe har kun halvt så mange anmeldte voldsforbrydelser per 1.000 indbyggere som landsgennemsnittet. Foto: Colourbox.

Vold har store konsekvenser for ofrene – men koster også samfundet milliarder årligt

Af Peter Kenworthy

– Vold har store menneskelige omkostninger for dem, der bliver ramt, og når vi gør den samlede regning op, koster voldshændelser samfundet milliarder til skadestuer, retsvæsenet og krisecentre. Derfor er det vigtigt at forebygge vold så tidligt som muligt – både for ofrene og for vores samfund, siger Jonas Mannov, analytiker i Det Kriminalpræventive Råd.

Rapporten ’Samfundsøkonomiske omkostninger ved vold’, som Rambøll har udarbejdet for Det Kriminalpræventive Råd, opgør de samlede omkostninger ved vold for det danske samfund – herunder udgifter til sygehuse, psykiatri, politi, domstole, krisecentre, tabte indtægter på arbejdsmarkedet og personlige omkostninger for de ramte: I alt 2,3 milliarder kroner.

Forebygger vold

I Gladsaxe blev der i 2018 anmeldt 242 voldsforbrydelser, ifølge tal fra Danmarks Statistik – en stigning på 50 i forhold til 2017. 153 af voldsforbrydelserne i 2018 førte til sigtelser.

Ifølge Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, havde Gladsaxe kun halvt så mange anmeldte voldsforbrydelser per 1.000 indbyggere som landsgennemsnittet i 2018.

Ifølge Gladsaxes borgmester Trine Græse (A), gør kommunen rigtig meget for at forebygge kriminalitet, herunder vold.

– Vi har generelt et rigtig godt samarbejde – både internt mellem de fagfolk, der har med vores unge at gøre, og med Politiet om at forebygge kriminalitet. Vi har vores egne vagter, som er uddannet i konflikthåndtering. De kender de unge og deres mødesteder, og tager rundt og taler med de unge for at sikre, at konflikter ikke udvikler sig til vold, fortæller hun.

– Men det svært at måle effekten af vores indsats, og hvor meget vold, der ikke bliver anmeldt. Vi opfordrer generelt alle – både vores medarbejdere og vores borgere – til at anmelde vold for at sikre, at al vold bliver straffet som uacceptabel adfærd. Så sammenlagt tror jeg da på, at vi kan tage en del af æren for, at Gladsaxe ligger så lavt i voldsstatistikkerne, tilføjer Trine Græse.