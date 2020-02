Bagsværd sø er (næsten) klar til kano/kajak-VM

Trods silende regn var repræsentanterne fra det interna- tionale kano- og kajakforbund, IFC, godt tilfredse med forholdene på Bagsværd sø. Foto: Bjørn Thomsen

Der var besøg fra øverste sted, da Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) tirsdag og onsdag i sidste uge fik besøg af tre repræsentanter fra det internationale forbund, ICF. Formålet var at hjælpe til med forberedelserne til sprint-VM på Bagsværd sø i 2021, og det ser godt ud allerede

Af Henrik Hvillum

Der forventes op mod 1000 deltagere fra ca. 100 nationer til sprint-VM, som finder sted i august måned til næste år, og derfor er man naturligvis allerede nu i gang med forberedelserne og alt det praktiske arbejde. Først og fremmest skal der bygges midlertidige tribuner og faciliteter, så rammerne er i orden for både atleter, tilskuere og mediefolk.

Af samme årsag havde IFC sendt tre repræsentanter afsted, som dels inspicerede forholdene, og dels kom med gode råd og vejledning til, hvordan logistikken, tilskuerarealerne og rammerne generelt kunne optimeres.

– Vi er her mest for at hjælpe og komme med forslag. Naturligvis arbejder vi tæt sammen med arrangørerne omkring vores regelsæt og vores retningslinjer, og så deler vi vores erfaringer med dem, forklarer canadiske Frank Garner, som er bestyrelsesmedlem i ICF og formand for sprintudvalget.

De rigtige folk løfter opgaven

For første gang afholdes både VM for ”raske” atleter og para-VM samtidig, hvilket som sådan ikke er besværligt, men blot gør begivenheden endnu større, men derfor er der alligevel nogle hensyn, der skal tages, som man måske ellers ikke ville have tænkt over, hvilket kun er med til at gøre forholdene endnu bedre for alle.

-Arkitektfirmaet AART har tegnet og stået for de midlertidige faciliteter, som danner rammen om VM-arrangementet. De kender hvert et træ og krumning på området omkring stadion. Med farverige displays vil vi vise ICF vores første udkast til opbygningen og få deres input til den næste fase, fortæller Ulla Nygaard Pedersen, Event Manager for Sprint-VM 2021.

Trods den ugæstfrie regn var det dog en gruppe tilfredse og glade repræsentanter for ICF, som allerede nu ser frem til den store begivenhed på Bagsværd sø, hvor der forventes ca. 7000 tilskuere og naturligvis stor bevågenhed fra både danske og udenlandske medier.

– Vi tildelte DKF arrangementet (i 2017 – red.) fordi vi vidste, at de har erfaringen, kapaciteten og de rigtige folk til at løfte opgaven. Vi er her egentlig bare for at foreslå nogle småjusteringer, så det kan blive et endnu bedre stævne. Det vinder vi alle sammen ved, slutter Frank Garner.

Ud over at være en stor begivenhed i sig selv, er VM samtidig en anledning til at markere, at DKF fylder 100 år i 2021. Partnerne bag VM 2021 er Sport Event Denmark, Gladsaxe Kommune, Lyngby Tårnbæk Kommune, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og naturligvis DKF.