3 hurtige råd til dig, der flytter hjemmefra

SPONSORERET INDHOLD: Er det blevet tid til at flyve fra reden og starte en ny tilværelse i voksenlivet? Det kan både være spændende og skræmmende at skulle bo alene, for pludselig står du selv og skal foretage de daglige indkøb, for slet ikke at tale om de månedlige rudekuverter. Men ikke desto mindre er det en proces i livet, vi alle skal igennem. Her får du gode råd og tips til at flytte hjemmefra.

Af SPONSORERET INDHOLD

Indskuddet kan være højt

Noget af det første du skal have styr på, er omkostningerne ved at flytte hjemmefra. Først og fremmest er der en stor engangsbetaling i form af et indskud, der typisk dækker over:

– 3 måneders depositum

– 1 – 3 måneders forudbetalt leje

– Første måneds husleje

Og alt efter hvor høj din husleje er, kan det blive en relativ høj post. Har du en gennemsnitlig husleje på 5000 kroner om måneden, skal du hive 30.000 kroner op af lommen. Her er det vigtigt, at du har en eller anden form for opsparing, du kan trække på, eller at dine forældre kan hjælpe dig med den del. Alternativt kan du vælge at dække omkostningerne med et forbrugslån igennem din egen bank eller igennem en digital långiver. Det er dog vigtigt, at du får lavet en betalingsplan, som både sikrer dig lave omkostninger ved lånet, uden at dit rådighedsbeløb bliver for lille. Vælger du et forbrugslån igennem banken, vil du typisk kunne få et langfristet lån, hvor du betaler et mindre beløb om måneden. Det kan være fordelagtigt, hvis du for eksempel er på SU og har et par år til at betale lånet tilbage i.

Læg et budget

Hvordan undgår du de kedelige røde tal på lønkontoen måned efter måned? Det gør du ved at lave et budget, hvor du får et overblik over dine indtægter og dine udgifter – det giver dig dermed et månedligt rådighedsbeløb til fornøjelser og oplevelser. Det er meget enkelt at lave et budget, du skal nemlig bare lave en liste over alle dine faster udgifter – det kan være:

– El

– Mad og drikke

– Internet og telefoni

– Forsikringer og licens

– Fitnessmedlemsskaber

– Streaming

– Tandlæge og gaveindkøb

Når du sammenlægger disse faste udgifter, får du et beløb, som du overfører til en ny konto, hvorfra alle regningerne bliver trukket fra. Det giver dig dermed et fast beløb på din lønkonto, som du kan bruge, som du vil. En god ide er også at få oprettet en madkonto, hvor du får et separat kort til. På den måde sikrer du dig, at du altid overholder dit månedlige madbudget. Eventuelle cafeture og restaurantbesøg kan du til gengæld trække fra din lønkonto.

Skær ind til benet

Det kan godt være, det er fedt med den store TV-pakke og en fibernetforbindelse med fuldt skrald på, men det er også bare nogle ret høje posteringer. Og er du på en indkomst bestående af SU og et studiejob, så er pengene nok bedre brugt et andet sted. Det er derfor en god ide at skære ind til benet, det giver dig nemlig mere luft i økonomien, og det bliver kun nemmere at overholde dit budget.