Aldershvile Plante-skole blev kåret til Årets Planteskole 2020

Af Redaktionen, redigeret

– Kåringen er lavet af Home & Garden, som er den frivillige kæde vi er del af. Der blev vi, ud af 26 selvstændige butikker, kåret som Årets Planteskole 2020. Det er en glædelig nyhed, både for os som virksomhed og lokalområdet, fortæller Aldershvile Planteskole i en pressemeddelelse.

– Det er en stor hyldest til planteskolen som navn, men især til hver enkelt medarbejder, der knokler for at vi har flotte, sunde og raske planter, men i lige så stor grad at vi giver inspiration og faglig vejledning til vores kunder, tilføjer Aldershvile Planteskole.

Blandt årsagerne til kåringen, var planteskolens arrangement og gåpåmod, at den er inspirerende og kvalitetsbevidst, samt at forretningen er flot og velpasset.