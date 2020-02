Aktive håndboldbørn i Gladsaxe Sportshal

Omkring 60 Gladsaxe-børn prøvede kræfter med håndboldsporten i vinterferien. Foto: Henrik Hvillum

Hvad gør de mindste børn i Gladsaxe Kommune, hvis de ikke skal på vinterferie? Et godt forslag kunne være at tage på håndboldcamp

Af Henrik Hvillum

Tirsdag i vinterferien havde kommunens sportsudvalg derfor inviteret elever fra 0. – 3.klasse til at prøve kræfter med den i Danmark så populære sportsgren.

Der var ingen skjulte dagsordener om, at man skulle finde den nye Anja Andersen eller Mikkel Hansen, da de godt 60 unge mennesker indfandt sig tirsdag formiddag. Det var udelukkende i den gode sags tjeneste, at lærere, pædagoger og de kommunalt ansatte stillede sig til rådighed for de boldglade børn fra tre forskellige skoler.

– Vi vil gerne have, at børnene er aktive, og at de laver noget ved siden af skolen eller deres SFO. Vi har ikke noget decideret mål med arrangementet, som efterhånden er en tradition i Gladsaxe Kommune her i vinterferien. For os er det en del af strategien med at være en aktiv kommune. Man lever længere af at være aktiv, og det vil vi gerne lære børnene fra de er helt unge, siger Leon Lundby, administrator i Gladsaxe Kommunes sportsudvalg.

Først øvelser, så kamp

Arrangementet var opdelt i to ”halvlege”. Først var der lavet forskellige tekniske øvelser og aktiviteter, som skulle forbedre børnenes forståelse for håndbolden. Det kunne eksempelvis være en fartmåler, som målte skudhastighed, det kunne også være nogle mannequindukker, som agerede målmænd i dagens anledning, eller det kunne være et ”måltæppe”, som gav point, hvis man kunne få bolden igennem de forskellige huller.

Derudover var der forskellige stationer, hvor man via forskellige dribleøvelser kunne forbedre de tekniske evner, foruden en trampolin, hvor bolden jo kommer tilbage, hvilket fremmer gribeevnen, under forudsætning af, at man kunne gribe bolden, naturligvis.

Børnene blev inddelt i mindre grupper, så man skiftede rundt og fik prøvet alle aktiviteterne, og dermed forhåbentlig forbedret både motorik og teknik. Efter frokostpausen skulle de nyerhvervede færdigheder så udnyttes i kamp, hvor spillerne af praktiske hensyn blev opdelt efter alder på to forskellige baner. Første og anden klasse for sig, og anden og tredje klasse ligeledes på egen bane. Dog fik et par erfarne førsteklasseselever lov til at spille med ”de store”. I alt havde 8-9 af børnene erfaring med håndboldsporten, som de enten havde prøvet at spille før, eller også gik de til det som fritidsaktivitet.