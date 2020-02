Alle er vindere til Gladsaxe Cup

Borgmester Trine Græse (A) overrakte pokaler til St.Lyngby, som i flot stil vandt U7-rækken ved Gladsaxe Cup 2020. Foto: Henrik Hvillum

Det var tre dage med fuld tryk på, da Værebro Boldklub (VB 1968) nok engang var værter for årets største indendørs fodboldstævne i Gladsaxe kommune. Nogle fik pokaler, og nogle vandt mere end andre, men alle fik en god oplevelse

Af Henrik Hvillum

Det er efterhånden en fasttømret tradition, at VB 1968 fylder de to haller i Gladsaxe Sportscenter med glade fodboldbørn. Denne gang havde hele 185 hold meldt deres ankomst, hvilket giver cirka 1000 spillere.

Det er populært at være med til det velorganiserede stævne, men antallet af tilmeldte var lige akkurat ikke rekorden, som dermed stadig står på 186 hold. Det er dog i høj grad fodboldglæden, samværet og oplevelsen, der er det primære for spillerne, som er fra U7 – U13, men også for deres trænere, og forældrene. Primært var deltagerne drengespillere på alle niveauer, men man byder også gerne pigespillere velkommen på holdene.

– Det er en hektisk forberedelsesfase, som starter allerede, når vi får tildelt tiderne i sportshallerne et år før stævnet. Herefter begynder de første hold at tilmelde sig, og omkring tre måneder før arrangementet, når folk begynder at planlægge deres indendørssæson i november, går det rigtig stærkt, og så får vi altid rigtig travlt til sidst, fortæller VB 1968’s formand Jørgen Franck, som efterhånden har opbygget en enorm erfaring i at arrangere det store stævne.

Fuld damp i begge haller

Der spilles som nævnt for fuld damp i begge haller, og de mange frivillige, som primært er unge mennesker fra Værebroparken, kæmper en brav kamp for at holde tidsplanen. Især i de yngre årgange er det vigtigt, at det hele kører hurtigt, så kampene ikke bliver forsinkede.

Alle rækker spilles og afvikles på én og samme dag, fordi det erfaringsmæssigt er svært for de helt små at holde koncentrationen, hvis der ikke er kampe på programmet med jævne mellemrum.

Denne gang var der også prominent besøg af borgmester Trine Græse (A), hvilket var populært blandt de mindste. Der er tydeligvis stor ”street credibility” i at få en pokal og trykke hånd med borgmesteren…

– Det er jo kæmpestort for de børn, som er med her. Sådan et arrangement er med til at præge dem i resten af deres liv, og det er dejligt at se den smittende begejstring, der er her i dag. Den har jeg lyst til at komme ud og opleve, og så er det dejligt at se den fodboldglæde, som de helt tydeligt har alle sammen, sagde Trine Græse til Gladsaxebladet efter pokaloverrækkelsen til vinderne af U7-rækken, St.Lyngby.