Australske Christian genfandt cykelglæden i Buddinge

Christian Moore åbnede forretningen ”The Bike Mechanic” i Buddingecentret i oktober 2019. Foto: Kaj Bonne

Siden oktober sidste år har Christian Moore været den foretrukne cykelmekaniker for cykelglade borgere, som kommer forbi Buddinge Centret

Af Henrik Hvillum

”The Bike Mechanic” på Søborg Hovedgade 203 satser nemlig både på kvalitet og gode cykler, men indehaveren pointerer også, at man ikke behøver at være supernørd og have en racer til over 30.000 kr. for at føle sig velkommen.

Det har ellers været netop det nørdede klientel, der har været Christian Moores foretrukne. Han er svensk gift, og i en årrække drev han en kombineret café og cykelhandel i Malmö, som i høj grad henvendte sig til et købedygtigt og meget cykelinteresseret klientel. ”Musette” eksisterer stadig, men Christian har solgt sin andel.

– Til sidst blev det næsten en konkurrence mellem mig og kunderne om, hvem der vidste mest om reservedele. Det blev lidt for snobbet for mig, så da min kone, børnene og jeg kom tilbage til Danmark, besluttede jeg mig for at åbne en helt almindelig cykelbutik, hvor kunderne får en god behandling, uanset hvilken cykel de kommer med, og uanset hvor stort eller småt et problem de kommer med, siger Christian Moore.

Mekaniker for OL-guldvinder

Den cykelglade australier kom til Europa for 18 år siden, og man kunne sagtens tro, at det var et skridt ned ad karrierestigen at åbne en hyggelig forretning i Buddinge. Hans CV tæller nemlig både opgaver som chefmekaniker for det danske cykellandshold ved OL i London i 2012, og for det professionelle hold BMC i årerne derefter. Men butikken i Buddingecentret er den helt rigtige løsning lige nu, og selv om man har hjulpet Lasse Norman Hansen til OL-guld i omnium, kan man godt smile på den daglige cykeltur til arbejde gennem København.

– Det er lige præcis de ydmyge kår, jeg gerne ville have, som jeg har fået nu. Når man har arbejdet med ”high-end”-cykler og verdensklasseryttere, er det svært at overgå. Det er på en måde også diskriminerende over for dem, som enten cykler til arbejde eller for motionens skyld. Til sidst brød jeg mig ikke om attituden overfor såkaldt almindelige mennesker, men det fandt jeg ud af, da vi kom tilbage til Danmark. Det her er det, jeg gerne vil, og jeg er mere tro mod den person, jeg virkelig er nu, slutter Christian Moore.