Bagsværd Bymidte skal gøres levende

Den 25. februar kl. 19-21 inviterer BID Bagsværd til workshop om, hvordan vi ”her og nu” kan gøre Bagsværd bymidte mere levende og attraktiv

Af Redaktionen, redigeret

På denne aften er du velkommen til at komme med dine ideer til, hvordan vi sammen kan styrke Bagsværd bymidte, som vores fælles indkøbs- og mødested. Du må meget gerne tage et billede med af det sted i byen, som du gerne vil være med til at styrke, forandre, gøre pænere eller mere levende. Alle der har en interesse i bymidten er velkommen til at deltage.

Hvornår: 25.2 kl. 19.00-21.00 – Hvor: Aldershvile Planteskole, Bagsværdvej 194, 2880 Bagsværd (tag en varm trøje med).

BID Bagsværd er et netværk af detailhandlere og andre frivillige (butikker, frisører, cafeer, restauranter, fysioterapeuter, sportsforeninger mv. og andre frivillige fra Bagsværd, som arbejder for at styrke den lokale handel samt skabe en mere levende bymidte.