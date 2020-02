Byggeri på Kellersvej stoppet

Firma der står for ombygningen af Kellersvej er gået konkurs

Af Redaktionen, redigeret

I sidste uge indgav entreprenørvirksomheden B. Nygaard Sørensen A/S konkursbegæring i Sø- og Handelsretten. Dette har en række konsekvenser for et igangværende byggeri på Kellersvej, hvor firmaet skulle levere tidsvarende nye og ombyggede boliger for voksne udviklingshæmmede eller voksne med fysiske handicaps.

Først og fremmest betyder det, at alt byggeri på Kellersvej er indstillet, og at der skal gå fire uger med at gøre konkursboet op, og derefter tages stilling til indkomne krav, hvor man ikke kan sætte byggeriet i gang igen, fortæller Gladsaxe Kommune.

– Det har betydning for vores tidsplan i forhold til de 13 borgere, som vi havde planlagt skulle flytte ind på Kellersvej 15 midt i april, siger kommunen. Man tilføjer, at man ikke er sikker på, hvad konkursen præcist kommer til at betyde for projektets tidsplan.

pk