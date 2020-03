Coronavirus – kommunen overvåger situationen

Foto: Colourbox

Gladsaxe modtager løbende information fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus og følger udviklingen nøje, skriver kommunen på sin hjemmeside. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan man blandt andet forebygge coronavirus med god håndhygiejne

Af Redaktionen, redigeret

Der er efterhånden konstateret flere tilfælde af coronavirus i Danmark. Sundhedsstyrelsen vurderer dog at risikoen for større smittespredning er lav.

– Gladsaxe Kommune har et beredskab til at håndtere udbrud af smitsomme sygdomme, og udviklingen overvåges nøje. Vi modtager løbende information fra Sundhedsstyrelsen, så vi er på forkant og kan iværksætte forholdsregler, hvis det bliver nødvendigt, skriver Gladsaxe Kommune på sin hjemmeside.

Alle kommuner har ifølge sundhedsloven og bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet pligt til at have en sundhedsberedskabsplan, som sikrer, at kommunen kan udvide og omstille sin plejekapacitet ved større hændelser, større udbrud af smitsom sygdom med videre, skriver Sundhedsstyrelsen i et brev til kommunerne.

Husk hygiejnen

Sundhedsstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at verdenssundhedsorganisationen WHO på nuværende tidspunkt fortæller, at coronavirus i 80 procent af tilfældene giver milde symptomer, som ikke kræver indlæggelse på sygehus, mens 15 procent bliver så syge, at de må indlægges på sygehus. Yderligere 5 procent bliver så alvorligt syge, at indlæggelse på intensiv afdeling bliver nødvendigt. Alvorlig sygdom ses primært hos ældre og svækkede.

Ifølge Sundhedsstyrelsen, kan man forebygge coronavirus med god håndhygiejne (især gennem grundig håndvask), ved at undgå kontakt med personer der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion, samt ved at hoste eller nyse i et engangslommetørklæde eller i albuebøjningen.

Coronavirus kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær, og symptomerne ses op til 14 dage, efter man er udsat for smitte.

– Hvis du indenfor de sidste 14 dage har været i et land med udbredt corona-smitte, eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med COVID-19 [coronavirus], så ring til lægen hvis du er syg. Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre, skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside. Udenfor åbningstid skal man ringe til lægevagten eller 1813.

Der er globalt set rapporteret omkring 85.000 tilfælde af coronavirus i verden (opdateret 29/2) og lidt under 3.000 dødsfald. 23 af dem i EU- og EØS-lande, ifølge Statens Serum Institut.

Til sammenligning døde der, ifølge Statens Serum Institut, næsten 3.000 danskere af influenzarelaterede sygdomme i 2017/18 og næsten 800 i 2018/19. På verdensplan dør op imod 650.000 mennesker årligt. Over 140.000 døde i 2018 på verdensplan af mæslinger, ifølge WHO.