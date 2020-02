Danmarks gladeste forening ligger i Gladsaxe

GIF Gymnastik er en af Gladsaxes allerstørste foreninger med 2600 udøvere. Der ville dog være plads til endnu flere, hvis man fik et ”Gymnastikkens Hus”. Foto: Privat

Et nyt gymnastikhus, som kan få en af Gladsaxe Kommunes allerstørste foreninger til at vokse sig endnu større, så endnu flere kan få glæde af at dyrke gymnastik. Det er målet for GIF Gymnastik

Af Henrik Hvillum