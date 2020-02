Den konservative politik er klar – er Venstres?

I Gladsaxe Bladet den 22. januar beskylder Martin Skou fra Venstre Henrik Sørensen fra De Konservative for at komme med forvirrende meldinger om, hvordan Gladsaxe skal udvikle sig.

Af Mogens Busk Sørensen

Mogens Busk Sørensen, Solnavej 66

I Gladsaxe Bladet den 22. januar beskylder Martin Skou fra Venstre Henrik Sørensen fra De Konservative for at komme med forvirrende meldinger om, hvordan Gladsaxe skal udvikle sig.

Martin Skou skriver, Venstre arbejder for, Gladsaxe forsat skal være en omegnskommune med varierende åbne boligområder og grønne områder. Det er flotte ord som er svært at være uenig i.

Men ser man på Venstres stemmeafgivning i byrådet, har Martin Skou og Venstre gentagende gange stemt for stadig tættere byggeri i Gladsaxe.

Hvorfor stemmer Venstre f.eks. for en områdebegrænsning i Mørkhøj, hvor der gives mulighed for 6 etager, hvis man ikke kan støtte det når der kommer et forslag fra bygherren?

Og det er ikke den eneste gang Venstre har stemt for stadig mere byggeri i Gladsaxe. Venstre stemte for det nye byggeri på Posthusgrunden i Søborg.

At Martin Skou Heidemann afventer drøftelser, påvirker ikke den konservative holdning. Så der er intet belæg for at beskylde Henrik Sørensen eller De Konservative for at komme med uklare meldinger omkring byudvikling i Gladsaxe.

For De Konservative er det vigtigt, Gladsaxe fortsat er en kommune med åbent byggeri og grønne områder.

Konservative deler ikke Borgmester Trine Græses politiske mål om, at vi skal være 81.000 indbyggere i Gladsaxe. Det håber vi Venstre er enige med os i.