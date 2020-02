Domme for voldtægt og hævnporno

En 22-årig mand fra Søborg blev i sidste uge idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have delt en video af intim karakter af ekskæreste. Det udtaler Vestegnens Anklagere. Desuden er en 30-årig mand, igen ifølge Vestegnens Anklagere, blevet af Retten i Glostrup blevet idømt 3 års fængsel for voldtægt af en ung kvinde i Søborg i efteråret. Manden, der er fra Pakistan, blev samtidig udvist af Danmark for bestandig.

Af Redaktionen, redigeret