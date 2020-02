EDC i Bagsværd følger altid en handel til dørs

Medarbejderne hos EDC Bagsværd (fra venstre): Indehaver Michael Tang, partner Latifa Maria Hansen, medindehaver Lisa Dam og køberrådgiver Maja Dannemann Johansson. Foto: Henrik Hvillum

Michael Tang er tilbage som indehaver af EDC på Bagsværd Hovedgade 172, og budskabet til kunderne er klart: Vi tager os af vores kunder, ikke blot med at sælge deres bolig, men også med at sende dem videre til næste kapitel i livet

Af Henrik Hvillum

En bolighandel er ofte en stor og vigtig beslutning i de fleste menneskers liv, og en handel er som regel forbundet med store omvæltninger i tilværelsen. Der kan være tale om familieforøgelse, hvilket kræver en større bolig, jobskifte, eller også kan det være noget mindre glædeligt som en skilsmisse eller et dødsfald.

Uanset årsagen så står medarbejderne i EDC klar til at hjælpe kunderne bedst muligt igennem hele salgsprocessen, hvor man kan forvente en meget tæt kontakt og rådgivning igennem hele forløbet.

Derfor er det eksempelvis nedfældet i aftalen mellem kunden og EDC, hvor ofte og på hvilken måde man ønsker at kommunikere om fremvisninger, åbent hus og interesse fra eventuelle købere osv.

Vi holder hvad vi lover

– Vi ser vores kunder som samarbejdspartnere, og samtidig vil vi gerne give et godt indtryk af branchen. Vi er lidt af en anden skole her hos os, og vi er meget bevidste om vores ry. Vi vil gerne leve op til den tillid, som folk viser os, og vi holder altid, hvad vi lover. Vi bruger meget tid på dialog med vores kunder så de altid er fuldt opdateret på deres boligsalg, og på selve processen, forklarer partner Latifa Maria Hansen. En bolighandel er for mange kunder ofte af meget stor økonomisk betydning, og det ansvar er vi fuldt bevidste omkring, supplerer hun.

Det er disse kerneværdier, som kunderne i Bagsværd nu igen kan opleve hos EDC Michael Tang, som i forvejen har tilsvarende forretninger i nærheden.

EDC er tilbage i Bagsværd

– Vi har drevet forretning i Værløse og Farum i mange år, og nu er vi tilbage i Bagsværd, fordi vi synes at områderne kompletterer hinanden godt. Her er sø, skov, s-tog, gode skoler og en stor afveksling i boligmassen. Her findes både de store patriciervillaer til over 10 mio. kr., og små et-værelseslejligheder til under 1 mio. kr., hvilket kun gør vores arbejde mere afvekslende og udfordrende. Vi henvender os til mange målgrupper, fordi her ikke kun er parcelhuse eller lejligheder, forklarer indehaver Michael Tang.

Selv om Bagsværd på mange måder er en del af hovedstadsområdet, er det samtidig et selvstændigt område, som ”har sit eget liv”, og hvor der er boliger for enhver smag, størrelse og pengepung.

– Jeg kan godt lide området, og der er en god diversitet i ejendomme og lejligheder, ligesom der er stor forskellighed i de mennesker som bor her eller søger en bolig her. Vi har højhuse, vi har skov, vi har Bagsværd sø, så det er svært at finde et område i landet, som er lige så afvekslende som Bagsværd. Vi står altid klar med en kop kaffe og er klar til en boligsnak. Så kom forbi vores forretning i Bagsværd Hovedgade eller ring til os og book en vurdering af din bolig, afslutter partner Latifa Maria Hansen.