Efterlyser Bagsværd-røver

Røveren var ved røveriforsøget i Bagsværd iført en rødlig/orangerødlig jakke med hætte, sort tørklæde eller halsedisse trukket op over næsen, lyse jeans og sorte med hvidt logo. Foto: Københavns Vestegns Politi

Politiet genefterlyser den gerningsmand som fredag den 10. januar klokken 15.17 forsøgte at røve Danske Bank på Bagsværd Hovedgade 150 med en pistol

Af Redaktionen, redigeret

På dagen for røveriforsøget efterlyste vi gerningsmanden, men vi ønsker fortsat henvendelser i sagen og genefterlyser ham nu med film og nye oplysninger, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Efterforskningen har vist, at han før røveriet er set til fods i lokalområdet ved Til Jernbanen – her er en tunnel under baneterrænet til villakvarteret ved Kurvej, Østerhegn og Kostskolevej. Lige efter røveriet løb han fra banken ad Hesteskoen mod S-togbaneterrænet og er kort efter set i villaområdet ved Birkevænget og Østerhegn. Han beskrives som en udenlandsk engelsktalende mulig østeuropæisk mand på 35-45 år, ca. 185-190 cm høj og almindelig af bygning, tilføjer man.

Ved røveriet var han iført en rødlig/orangerødlig jakke med hætte, sort tørklæde eller halsedisse trukket op over næsen, lyse jeans og sorte med hvidt logo. På filmen gengiver forskellige kameraer jakkens farve i flere nuancer – vidner beskriver den som mere rødlig i virkeligheden.

Ved du, hvem han er, eller har du set ham, andre mistænkelige personer eller køretøjer i området i tiden før eller under røveriet, så kontakt Københavns Vestegns Politi – gerne døgnet rundt – på telefon 43 86 14 48.

