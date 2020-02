En af landets bedste erhvervskommuner

Kommunen er i tæt dialog med erhvervslivet, blandt andet til erhvervskon- ferencerne. Foto: Kaj Bonne.

Ny analyse placerer Gladsaxe på en 2. plads i Danmark

Af Redaktionen, redigeret

Tre Hovedstadskommuner løber af med sejren som landets bedste erhvervskommuner i en ny analyse foretaget af virksomheden Iris Group. Analysen viser, at virksomhederne i Glostrup, Gladsaxe og Herlev samlet set er landets bedste målt på jobskabelse, indkomst, produktivitet, iværksættere, vækstvirksomheder og eksport.

Gladsaxe tager en flot sølvmedalje og det er borgmester Trine Græse (A) stolt over.

– Det glæder mig at se, at vores virksomheder skaber så flotte resultater på bundlinjen, siger Trine Græse.

Kommunens virksomheder ligger helt i top i forhold til eksport, hvor Gladsaxe er nummer 2, kun overgået af Lyngby-Taarbæk. Virksomhederne er også gode til at skabe arbejdspladser, indkomst og produktivitet. Her ligger Gladsaxe nummer 3. Til gengæld ligger Gladsaxe nede som nummer 28, når det gælder iværksætteri og vækstvirksomheder.

Trine Græse glæder sig over, at resultatet kommer netop nu, hvor Økonomiudvalget har igangsat en revision af erhvervspolitikken.

– Vi investerer meget i at levere en god erhvervsservice og være i tæt dialog med virksomhederne, og den flotte placering giver os energi til at tage næste skridt, siger Trine Græse.

Det nye indeks viser, ifølge Iris Group, at der ikke er en sammenhæng mellem Dansk Industris årlige måling af erhvervsvenlighed og indekset over de faktiske erhvervspræstationer. For eksempel ligger nummer 1-3 på indekset over erhvervspræstationer nummer 53, 56 og 50 på DI’s liste.