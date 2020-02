En bryllupsdato der er til at huske

Kirkerne i Gladsaxe og Herlev tager imod brudepar til en enkel og stilfærdig vielse torsdag 20. februar. Hvorfor den dag?

Af Redaktionen, redigeret

Det bliver næsten ”drop-in”-bryllupper. Næsten, for man skal have en ”prøvelsesattest” for at blive gift. Den rekvirerer man på borger.dk, og så ringer man til præsten for at aftale, hvornår man kan blive gift, tilføjer kirkerne.

De medvirkende kirker er Haraldskirken, Bagsværd Kirke (Utzon-kirken), Søborg Kirke, Gladsaxe Kirke (kl. 12-15), samt Lindehøj Kirke og Præstebro Kirke i Herlev.

Man kan læse mere om begivenheden på kirkernes hjemmesider og ved en Facebook-begivenhed.