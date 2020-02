Erhvervsuge med speeddating

Eleverne på FGU havde mulighed for at tale med et bredt udsnit af den praktiske fagkundskab, blandt andet politiet. Foto: Privat

Eleverne på FGU Nord stiftede bekendtskab med arbejdspladser og iværksættere

Af Redaktionen, redigeret

Al undervisningen blev omlagt på FGU i en såkaldt erhvervsuge. Eleverne besøgte i stedet arbejdspladser og var til foredrag med iværksættere og repræsentanter fra erhvervsuddannelser, fortæller FGU.

Erhvervsugen kulminerede med, at tidligere elever, erhvervsfolk og repræsentanter fra et bredt udbud af fag mødtes med nuværende eleverne på FGU Nord Gladsaxe og Ballerup til en gang uddannelses-og erhvervs-speeddating. Over 25 erhverv var repræsenteret så der var rig mulighed for at få besvaret uddannelses spørgsmål.

– Således har de unge, på forskellige måder, fået mulighed for at stifte bekendtskab med et bredt udsnit af uddannelses- og erhvervsmuligheder, fortæller lærer på FGU, Helle Markussen.