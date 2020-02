Færre elever på GG

Der bliver færre gymnasieelever, der danser rundt i Rådhushaven, hvis Region Hovedstaden får sin vilje. Foto: Kaj Bonne.

Regionen vil have en klasse mindre på Gladsaxe Gymnasium. På gymnasiet er man ikke begejstret

Af Peter Kenworthy

Et flertal i Region Hovedstadens Forsknings- og Uddannelsesudvalg har stemt for at anbefale Undervisningsministeren at kræve, at Gladsaxe Gymnasium optager færre elever end de har plads til.

– Administrationen indstiller, at udvalget for forskning, innovation og uddannelse overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler at regionsrådet anmoder Børne- og Undervisningsministeriet om at lægge loft over kapaciteten på … Gladsaxe Gymnasium, således at optagekapaciteten i 2020 bliver 12 klasser, kan man læse i dagsordenen fra udvalgsmødet.

Der lægges, efter planen, også loft over kapaciteten på flere andre gymnasier i regionen. Grunden til dette er, ifølge dagsordenen, at der er behov for at understøtte elevgrundlaget på en række andre uddannelsessteder.

– Hensigten med en bred nedskrivning af kapaciteten er, at stx-kapaciteten på underansøgte offentlige gymnasier i højere grad kommer til at passe til søgetallet, mens der på de gymnasier, der havde flere ansøgere i 2019 end det klassetal, der søges nedskrevet til, vil være ansøgere, som omfordeles til blandt andet de gymnasier, der oplever en udfordrende mangel på ansøgere.

’Uhensigtsmæssige konsekvenser’

I et høringssvar, skriver rektor på Gladsaxe Gymnasium, Eva Krarup Steensen, og bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen, at Gladsaxe Gymnasium gør indsigelse over den foreslåede nedsættelse af optagelseskapaciteten, fordi de forudser, at en kapacitet på 12 klasser på Gladsaxe Gymnasium vil få utilsigtede og uhensigtsmæssige konsekvenser.

– Vi anerkender problematikken, men efter vores vurdering vil en nedskrivning af kapaciteten på Gladsaxe Gymnasium ikke løse de udfordringer, der er med elevfordeling i vores del af Region H. Forslaget forsøger at løse ét problem, uden at gøre det, samtidig skaber det nye problemer for ansøgere i vores fordelingsområde Nord, skriver de i høringssvaret.

Ifølge Eva Krarup Steensen, kommer det ikke til at gå ud over dem, der søger fra Gladsaxe, men primært dem fra Furesø Kommune.

– Hvis vi fik elever til 13-14 klasser, skal vi afvise nogle, og det bliver dem i Furesø Kommune. Det bliver ikke dem i Gladsaxe, fortæller hun til Gladsaxe Bladet.

I 2017 og 2018 søgte over 350 elever Gladsaxe Gymnasium og i 2019 lidt over 300, hvilket gør at gymnasiet til et af de populære gymnasier i regionen. Ansøgere til Gladsaxe Gymnasium kommer primært fra Gladsaxe Kommune, men der er også en del ansøgere fra Furesø Kommune og København NV, samt et mindre antal ansøgere fra Herlev Kommune.

Der går lidt under 400 elever på Gladsaxe Gymnasium.