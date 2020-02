Kulturaktiviteter er mest lig med film, musik og motion og i mindre grad biografture og koncerter i Gladsaxe

Næsten alle Gladsaxe-borgere ser film og serier og lytter musik, og næsten ni ud af ti dyrker motion inden for en tre måneders periode. Til gengæld er det kun omkring en fjerdedel der tager i biografen, til koncert og laver frivilligt arbejde. Omkring to tredjedele har læst eller lyttet til bøger, og lidt over halvdelen spillet digitale spil og har fysisk været på biblioteket.

Det viser de seneste tal om Gladsaxe-borgernes forbrug af kulturaktiviteter fra Danmarks Statistik, fra 2018.

Gladsaxe-borgerne kan siges generelt at være lidt mere kulturelle end danskerne gennemsnitligt. I hvert fald når det gælder film, musik, bøger, digitale spil og ture på biblioteket, hvor tallene er højere i Gladsaxe end på landsplan.

Til gengæld tager færre fra Gladsaxe til koncert og til sportsbegivenheder som tilskuere end den gennemsnitlige dansker, og færre udfører frivilligt arbejde.

