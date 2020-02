Flere varme hænder

Børnene i Gladsaxes børnehuse kan se frem til for 6 millioner kroner flere personalehænder i fremtiden. Foto: Kaj Bonne.

Regeringen og støttepartierne har afsat en halv milliard til mere pædagogisk personale. Gladsaxe får 6 millioner

Af Peter Kenworthy

I sidste uge blev et flertal i Folketinget – bestående af Regeringen og støttepartierne De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet – enige om at sende en halv milliard kroner til kommunerne, der skal øremærkes pædagogisk personale i daginstitutionerne. Samtidig forhandles der videre om en lov om minimumsnormeringer.

Gladsaxe Kommune står til at få 6,7 millioner, der er øremærket til pædagogisk personale. Nabokommunerne København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Fursø og Herlev får henholdsvis 63, 6, 4.5, 4 og 3 millioner kroner.

Aftalen skal godkendes i Finansudvalget, før den kan sendes til landets kommuner.

– Aftaleparterne har ønsket at lave en hurtig og ubureaukratisk udmøntningsmodel. Derfor tildeles kommunerne pengene direkte uden forudgående ansøgning. Det bliver et krav, at midlerne ligger ud over de allerede vedtage kommunale budgetter for 2020, skriver Regeringen i en pressemeddelelse.

Et skridt frem

Pædagogernes fagforening, BUPL, kalder aftalen et lille skridt i den rigtige retning.

– Alle kan se, at hverdagen for børn og pædagoger er voldsomt presset i vuggestuer og børnehaver. Det går ud over børnenes trivsel og udvikling. Så det haster med at få pengene brugt til ansættelse af flere pædagoger, siger formand for BUPL, Elisa Rimpler.

– Vi forventer at der kan ansættes cirka 16 pædagoger for de 6,7 millioner, der er tilført i forbindelse med opstarten på minimumsnormeringer. Det er en rigtig god start, men det vil ikke betyde mere end cirka 10 timer per institution. Aftalen siger desværre ikke noget om pædagogandelen, men vi regner med at Gladsaxe tænker kvalitet ind i ligningen og satser på flere uddannede pædagoger. Det vil vi i hvert fald holde øje med. Vi ser frem til en god dialog med Gladsaxe Kommune om, hvordan de ekstra penge skal bruges til at højne kvaliteten i daginstitutionerne. Og så ser vi med længsel frem mod 2025, hvor minimumsnormeringerne for alvor ville kunne mærkes, tilføjer formand for BUPL Storkøbenhavn, Jon Olufson.

I Gladsaxe Kommune skal man lige have regnet på, hvad pengene konkret vil betyde for det enkelte børnehus, fortæller Souschef for Dagtilbud i Gladsaxe Kommune, Ditte Iversen.

– Det forventer vi at gøre her i løbet af ugen [sidste uge]. Midlerne deles ud til børnehusene efter deres børnetal og efter vores faktor på 70/30. 70 procent bacheloruddannede og 30 procent pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, tilføjer hun.

Ifølge Ditte Iversen er det dog for tiden vanskeligt at rekruttere pædagoger. – Derfor gør vi en ekstra målrettet indsats for at tiltrække pædagoger til kommunen, blandt andet i samarbejde med BUPLs A-kasse, Jobcentrene, ved opkvalificering af vores annoncer, ved aktiv profilering af børnehusene i Gladsaxe med mere, tilføjer hun. Ifølge tal fra Danmarks Statistik, var der i 2018 i alt 728 pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje i Gladsaxe – et fald på 28 i forhold til 2015.

Private institutioner får ingen penge

Private daginstitutioner får ikke del i pengene, og det er Daginstitutionernes Landsorganisation ikke imponeret over.

– Regeringen har med aftalen ønsket at gøre forskel på børn inden for den enkelte kommune. Den nye aftale betyder derfor, at private daginstitutioner gives ringere betingelser for at sikre ordentlige normeringer for børnene. Eneste mulighed for de private daginstitutioner til at sikre ordentlige normeringer vil derfor være at hæve forældrebetalingen, skriver organisationen på sin hjemmeside.

I Gladsaxe er der ét privat dagtilbud – Aurora med cirka 20 børn. De bliver ikke omfattet af bevillingen, men det gør kommunens fem selvejende børnehuse, fortæller Ditte Iversen.