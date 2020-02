Fløjtende ligeglad

Foto: Colourbox.

Ingen whistleblowere i Gladsaxe i 2019

Af Redaktionen, redigeret

Edward Snowden er en af de mest berømte og kontroversielle whistleblowere – helt eller forræder alt efter hvem man spørger.

Han definerer i sin nye selvbiografi en whistleblower som en person der har konkluderet, at deres arbejde er blevet uforeneligt med principperne i, og loyalitet til, samfundet som helhed, som den institution som whistlebloweren arbejder for burde være ansvarlig over for.

Så sent som i starten af februar var en tidligere ansat i Jobcenter Frederiksberg i retten, for at have givet fortrolige oplysninger til en journalist. Hun ser sig som whistleblower, men blev idømt ti dagbøder á 500 kroner og pålagt at betale sagens omkostninger. Whistleblowerne findes der til gengæld tilsyneladende ikke mange af i Gladsaxe.

I en såkaldt afrapportering for Whistleblowerordningen, som blev fremlagt under et møde i Gladsaxe Kommunes økonomiudvalg, blev det oplyst at kommunen ikke havde modtaget nogen henvendelser i forbindelse med sin whistleblowerordning i 2019. Gladsaxe Kommune vedtog i 2013 ordningen, hvor man som ansat i kommunen kan indgive information om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder. Siden 2016 er der blevet indklaget et par sager. pk