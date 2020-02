Fodboldspil giver forårsforventninger

AB-træner Patrick Birch Braune kan få et tip eller to til hvordan forårssæsonen skal skæres fra bænken, fra spillet Football Manager. Foto: Kaj Bonne.

AB er potentielt et af de bedste hold i 2. division – i hvert fald på computerspillet Football Manager

Af Peter Kenworthy

AB Gladsaxe har spillet godt i træningskampene op til forårssæsonen. Uafgjort mod Næstved og B93 blev fulgt op af sejre over Hillerød og Ishøj, og et nederlag til Nykøbing FC.

Men det er altid svært at spå om, hvordan resten af sæsonen kommer til at spille, efter en lang vinterpause.

Helsingør, Middelfart, Brønshøj, Aarhus Fremad og Jammerbugt har tilsyneladende de bedste hold i 2. division øst og vest, efterfulgt af AB. Uglerne er dog potentielt det tredjebedste hold, men ville skulle kæmpe for at holde sig over stregen, hvis holdet spillede i 1. division i år.

Det er i hvert fald hvad en hurtig gennemgang at statistikken på det populære spil, Football Manager, viser, med hjælp fra Football manager-fansitet og -databasen, Sortitoutsi og FmDataba.

Ifølge spillet er arbejdsomme Seejou King umiddelbart AB’s bedste mand, efterfulgt af instinktive Emil Mygind, kamplystne Adnan Curovic, holdmanden Daniel Warmbach og pasningsstærke Karim El Haddouchi, mens driblestærke Sylvester Seeger-Hansen har et uforløst potentiale, der, hvis opfyldt, vil kunne gøre ham til en af holdets absolutte stjerner.

Og samtidig vil blandt andre Miljan Guberinic, Oliver Thorup og Frederik Christensen i fremtiden kunne indbringe gode penge på transfermarkedet.

Til gengæld skal træner Patrick Birch Braune nok ikke lade Albert Nørager tage hjørnespark, Emil Mygind indkast, Marcus Hørbye straffespark eller Frederik Ellegaard frispark. I hvert fald hvis Football Managers tal står til troende.

Football Manager er et populært computer-managerspil som startede ud som Championship Manager tilbage i 1992. Dengang kunne man kun spille i den engelske liga, og købe et fåtal af udenlandske stjerner. Nu kan man være manager i 118 ligaer i 53 lande på fem kontinenter, heriblandt Danmark, og i den danske 2. division. Og mange trænere og klubber bruger i dag spillets database til at scoute spillere.

På den anden side har Ole Gunnar Solskjær tidligere fortalt, at han brugte Football Manager til at øve sig i at være manager, så man skal nok passe på med at lægge for meget i det.

AB starter forårssæsonen op søndag 8. marts klokken 15, hjemme mod FC Sydvest 05 Tønder.