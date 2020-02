Gevinst til Gladsaxe

Regeringen er kommet med sit udspil til en udligningsreform, hvor Gladsaxe står til en gevinst på 21 millioner om året

’Råd til velfærd i alle kommuner’ er overskriften på regeringens udspil til en reform af den økonomiske udligning mellem landets kommuner, hvor de rigeste kommuner skal betale til de fattigste.

I alt flytter regeringen 1,4 milliarder kroner fra især velstillede kommuner i Nordsjælland og hovedstaden til provins- og yderkommuner.

– Regeringen ønsker, at kommuner med vækst, tilflytning og gode skattegrundlag skal øge hjælpen til de kommuner, som af forskellige grunde har det svært, skriver Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Og her hører Gladsaxe, ifølge regeringen, til i sidste kategori.

Modsat nabokommunerne Gentofte, Lyngby, København og Furesø står Gladsaxe Kommune, ifølge regeringens plan, nemlig til at modtage penge – i alt lidt over 21 millioner kroner i årlig gevinst i forhold til det nuværende system, fortæller Social- og Indenrigsministeriet.

Borgmester Trine Græse (A) siger, at hun er forsigtig optimist, selvom hun tilføjer, at det er vigtigt at huske, at det kun er et udkast og at der kan ske meget, når partierne skal forhandle den endelige reform på plads i den kommende tid.

– Derfor kan jeg ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvad den endelige udligningsreform kommer til at betyde for Gladsaxes økonomi, fortæller Trine Græse.

I Gladsaxe Kommunes seneste årsrapport kan man læse:

De økonomiske resultater for 2018 vidner om en sund og stærk økonomi med plads til velfærd. Den strukturelle balance, som er driftsresultatet inklusive renter, blev på 372,6 millioner kroner, hvilket er 104 millioner kroner mere end oprindeligt budgetteret.

