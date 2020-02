Gladsaxe-samarbejde nomineret til pris

Gladsaxe er en del af ’Skole på Tværs’, som er nomineret til Danske Regioners pris ’Årets Borgerinddragende Initiativ’.

Af Redaktionen, redigeret

Initiativet er blandt de fem nominerede til prisen ’Årets Borgerinddragende Initiativ’, som overrækkes den 2. april på Danske Regioners generalforsamling. 17 forskellige initiativer fra hele Danmark blev indstillet til prisen, som nu er bragt ned til fem nominerede.

Udover at vinderen bliver hyldet for inddragelsen af borgere, følger der 10.000 kr. med, som skal bruges til at forbedre de fysiske rammer omkring initiativet.

’Skole på Tværs’ tilbyder gratis recovery-kurser, der henvender sig til mennesker med psykisk sårbarhed, pårørende, medarbejdere og frivillige. Det gør, at borgere kan blive inspireret til egen proces med at komme på fode igen.