Gør spisestuen til familiens tilholdssted

SPONSORERET INDHOLD: Træt af at familien stort set kun sidder sammen, når der er en skærm foran jer? Flyt familien væk fra sofaen og ind til spisebordet, så I nemt kan snakke sammen og lave aktiviteter sammen.

Styrk familiens sammenhold, og minimér samvær, der kun er fokuseret på TV-programmer eller filmaftener. Spisestuen, eller spisebordets plads i samtalekøkkenet, opmuntrer til mere samtale mellem familiemedlemmer og faste spisetider, og gør det samtidig muligt at spille spil sammen.

Alt efter om køkken, spiseplads og sofagruppe er i samme rum eller om I har separat spisestue er der forskellige måder at tackle indretningen på. Det vigtigste er nok, at der ikke er noget, der kan distrahere familien fra at nyde hinandens samvær. Er der TV i rummet, bør det derfor vendes væk fra spisepladsen, og fjernbetjeningen skal være permanent på sofabordet. Eventuelt kan fjernsynet skiftes ud med højtalere, så I kan høre musik sammen.

Komfortable møbler gør forskellen

Ligegyldigt om I har samtalekøkken, åbent køkkenalrum eller spisestuen helt for sig selv, er det vigtigt, at spisepladsen er indrettet med komfort i tankerne. Skal spisestuen være jeres nye tilholdssted som familie, skal det være rart for alle familiemedlemmer at være der. Har I mindre børn, er det derfor en god idé, at deres siddepladser er integreret i indretningen, og ikke blot stilles væk i et hjørne, når I ikke er i rummet.

Med gode spisebordsstole, som alle er enige om er behagelige og pæne, er I allerede langt af vejen til en dejligt indbydende spisestue. Myhomemøbler.dk har indtil flere gode spisebordsstole til de fleste stilarter. Et godt spisebord skal passe familiens størrelse. Er spisebordet specifikt købt med plads til gæster i tankerne, kan det være svært for den lille familie at finde sig til rette. Et godt alternativ, så spisebordet både passer til familien og til flere gæster, er selvfølgelig et spisebord med udtræk. På denne måde er der plads til alle i spisestuen.

Indbydende og personlig dekoration til spisestuen

Ligegyldigt om der er tale om kunst lavet af børnene eller særligt udvalgte malerier, så skal dekorationen af spisestuen afspejle familiens ånd, og selvfølgelig pynte. At indrette spisestuen eller spisebordets plads kan i sig selv blive en aktivitet for hele familien. Her kan I således snakke om alt fra gulvtæpper til potter og planter, så hvert familiemedlem får noget at skulle sige, og hvert familiemedlem har en hånd med i dekorationen.

Holder I af mange nipsting med sentimental værdi, kan I med fordel sætte disse bag glas, så de kan nydes, men ikke lige så nemt tiltrækker støv. Når I er færdige med jeres spil eller måltid, skal bordet gerne være nemt at rydde op. Selvom oprydning langt fra er de fleste yndlingsaktivitet, kan det være godt for familien at gøre samlet. Ved at gøre spisestuen nem at holde ren og pæn, får I hurtigt et rum, som I vil holde af at være i.