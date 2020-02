Grøn eller ”grøn” kommune

I GB nr. 1 skrev de fleste partier under overskriften ”Det prioriterer vi i 2020” smukke ord om ”grøn omstilling”, (S, SF, EL), ”flere grønne oaser” (C) eller ”grønne områder” (V, B).

Af Peter Alsted Pedersen

I GB nr. 1 skrev de fleste partier under overskriften ”Det prioriterer vi i 2020” smukke ord om ”grøn omstilling”, (S, SF, EL), ”flere grønne oaser” (C) eller ”grønne områder” (V, B).

Må jeg spørge partierne, om den planlagte udskiftning af gammel med nyt kunstgræs på Bagsværd og Gladsaxe Stadion (meddelt i GB nr. 49/2019) er foreneligt med de citerede ønsker? Bør der ikke plantes planter – om det så bare er græs – for at kunne kaldes grønt? Jeg vil blot fortælle jer, at den slags beslutninger virker som om partierne i byrådet ikke mener de smukke ord alvorligt.

Nu kan man hævde, at der er tale om småting. Det er selvfølgelig sandt, men det kan vi alle med større ret hævde, når det drejer sig om vore egne små fråserier med energi eller ressourcer. Så måske skal vi bare være ærlige og sige, at vi – eller de fleste af os – ikke er villige til at ofre vore bekvemmeligheder for at opfylde klimalovens krav?