I High School Musical på GG møder man bla. Superhjernerne, basketholdet Wildcats, dramaklubben og skaterne. Foto: Kaj Bonne

Tirsdag i sidste uge fik over 100 elever og 5 lærere fra Gladsaxe Gymnasium stående bifald, da man havde premiere på den årlige musical, som i år var Disneys High School Musical

Af Redaktionen, redigeret

Siden efterårsferien har elever på tværs af årgange, alder og køn knoklet for at stable forestillingen på benene.

Især er der blevet givet gas de sidste fire weekender, hvor hvert et øjeblik er blevet brugt i kunstens tegn, skriver Agnes Schroll Jensen, som selv deltog i forestillingen.

At være med i musicalen er en helt unik oplevelse, hvor hverdagens stress og jag er byttet ud med fællesskab og smil. Følelsen af sammenhold er tydelig, såvel på scenen som bagved. Det skinner igennem, når danserne elegant snor sig omkring skuespillerne, når korets stemmer gang på gang rammer samme tone som bandets musik, og når rekvisitter og sminke sidder perfekt. At skabe en forestilling i den størrelse, er et samarbejdsstykke uden lige; det kræver respekt for hinanden, vilje og engagement.

En tåre blev fældet

Gladsaxe Gymnasiums teaterscene blev i år forvandlet til den amerikanske high school, East High, hvor man blandt andet kunne møde Superhjernerne, basketholdet Wildcats, dramaklubben, skaterne og mange flere. Den klassiske historie om Troy og Gabriella fik sit helt eget præg, da de unge mennesker indtog scenen, og forvandlede rummet til nostalgi fra deres barndom. Dog var stykket alt andet end barnligt, rundt omkring i salen blev der grinet, nikket genkendende og endda fældet en enkelt tåre eller to.

Det er en fast tradition, at Gladsaxe Gymnasium opfører en musical hvert år. Tidligere har man blandt andet spillet GG Grease, Romeo + Julie og Hapiness is a Warm Gun.