Hurtig hjælp til borgerne

Gladsaxe Kommune kunne lære af andre kommuner når det gælder om at gøre hverdagen lettere for de borgere, der søger hjælp.

Af Jørgen Mathow-Juhl

Jørgen Mathow-Juhl, Liberal Alliance Gladsaxe

I Fredericia Kommune har de et forsøg for borgere, som søger støtte på voksensocialområdet. Her kan borgerne uden ventetid få en målrettet og intensiv hjælp til netop de udfordringer, som trænger sig på for borgeren. Formålet er, at borgeren kan gå derfra igen med oplevelsen af selv at kunne leve store dele af livet på egen hånd og klare dagligdags problemer. Forløbet igangsættes med det samme, uden et langvarigt sagsbehandlingsforløb. Når forløbet afsluttes (efter 20 uger) vil mange være i stand til helt eller delvist at klare sig selv eller via frivillige tilbud.

Der vil naturligvis også være borgere, som har behov for yderligere støtte, som henvises til det ordinære voksenområde. Så tænker Byrådet vil se på det? Og brede det ud til pårørende og forældre på Børneområdet, så de også kan få en hurtig hjælp? Og lade borgeren selv forvalte budgettet til hjælpen? Altså mere frihed, mindre bureaukrati og mere privat velfærd.