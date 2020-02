I fyrtårnets skær

directed by Robert Eggers, an A24 Films release. Credit : A24 Films

Willem Dafoe og Robert Pattinson på vanviddets rand i ”The Lighthouse”. Foto: UIP.

Sort-hvid film med Willem Dafoe og fire film for det yngre publikum i Bibliografen i vinterferien

Af Redaktionen, redigeret

En af de seneste års mest interessante amerikanske film, ”The Lighthouse”, vises nu i Bibliografen. Filmen er optaget i stemningsfuld sort/hvid i klassisk biografformat, har et fabelagtigt lyddesign og to hovedrolleindehavere, der leverer lige så højtravende præstationer som det titulære fyrtårn. ”The Lighthouse” er filmkunst af allerypperste karat. Scenen sættes ud for den nordamerikanske kyst mod slutningen af det 19. århundrede, med lyskeglen fejende hen over det oprørte hav og det insisterende tågehorns uophørlige tuden.

Skibene skal jo føres sikkert uden om kystens farlige skær, men hvad med fyrpasserne i det isolerede fyrtårn? Nok drages de mod både lys og hav, men det er de indre dæmoner, der i sidste ende får vanviddet til at bryde ud. Alt imens forsætter stormens rasen udenfor og temperaturen falder drastisk. Den eneste trøst de kan finde er i hinanden og så selvfølgelig det allesteds nærværende lys. Filmens instruktør, Robert Eggers, der tog filmverden med storm med den fremragende ”The Witch”, lægger endnu engang op til stemningsfulde uhygge med Willem Dafoe og Robert Pattinson som de to isolerede fyrpassere.

Vinterferien i Bibliografen byder som sædvanlig på et væld af gode film. For det yngre publikum er der hele fire film på programmet, med masser af humor, musik og action i ”Ellevilde Ella”, ”Dolittle”, ”Drømmebyggerne” og ”Spioner på missioner”. For det lidt mere modne publikum er det udover ”The Lighthouse” stadig muligt at se den rystende dokumentar ”The Cave” om et hemmeligt børnehospital i Syrien og ”Klovn – The Final”, der følger Kasper og Frank til dørs med en pinlig afskedssalut ud over det sædvanlige.