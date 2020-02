Indbrud skaber utryghed

Hjælp fra naboen er en god måde at forebygge indbrud i hjemmet. Foto: Colourbox.

Antallet af indbrud er generelt faldende – men ikke i Gladsaxe og fem andre hovedstadskommuner. Utrygheden er samtidig stigende

Af Redaktionen, redigeret

Danmark er blandt de europæiske lande med flest årlige indbrud. Nye tal fra Danmarks Statistik viser dog, at 2019 var det år med det laveste antal anmeldte indbrud i private boliger i over 35 år på landsplan, skriver Bo trygt i en pressemeddelelse.

Antallet af indbrud i private hjem er til gengæld forholdsmæssigt højt for kommunerne i hovedstadsområdet. Her topper Københavns Kommune listen med 1.607 indbrud sidste år, efterfulgt af Gentofte med 663 og Gladsaxe med 577. Nederst på listen finder man Ishøj Kommune med 43, samt Albertslund, Vallensbæk og Lejre, alle tre med lige omkring 100.

Antallet af indbrud er i de fleste af hovedstadskommunerne er faldet siden 2015, viser tallene fra Danmarks Statistik. Dog ikke i seks af hovedstadskommunerne, heriblandt Gladsaxe, der har oplevet den største stigning.

Halvdelen af kommunerne i hovedstadsområdet har oplevet en større eller mindre stigning i antallet af indbrud, fra 2018 til 2019.

Utrygheden stiger

Ifølge Bo trygt-samarbejdet, er årsagen til det generelle fald i antallet af indbrud på landsplan blandt andet, at danskerne er gået sammen for at holde tyvene ude.

– Det er resultatet af mange menneskers, nabolags og organisationers indsats for at gøre livet surt for indbrudstyvene, og det er noget, vi alle bør glæde os over, siger Britt Wendelboe, programleder i Bo trygt-samarbejdet

Men samtidig er utrygheden stigende.

– Omfanget af indbrud i Danmark har sat sit præg i danskernes bevidsthed. Andelen af borgere, der er utrygge ved indbrud er mere end fordoblet fra en ud af ti i 2004, til næsten en ud af fire i 2015, kan man læse i rapporten Indbrud i Danmark, der er lavet af Københavns Universitet og er finansieret af Bo trygt-samarbejdet, som består af TrygFonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Indbrud koncentrerer sig, ifølge rapporten, i de mørke vintermåneder og i store ferieuger. Der er to daglige højdepunkter for indbrud – arbejdsdagens tidligere timer og de tidlige aftentimer – men også forskelle på, hvornår forskellige typer af boliger er udsat: Villaer er særligt udsat sidst på eftermiddagen og i weekenden, mens indbrud i lejligheder typisk sker om formiddagen og om fredagen.

Region Hovedstaden tegner sig for den største andel af indbrud i landet, svarende til mere end en tredjedel, mens Østjylland er den landsdel med flest indbrud. Nordsjællandske kommuner har flest indbrud per indbygger, mens kommuner med færrest indbrud per indbygger typisk er ø-kommuner.

Og det er villaer og parcelhuse med en højere ejendomsvurdering der risikerer at blive udsat for gentagne indbrud, mens lejligheder og værelser der udsættes for indbrud oftest ligger i stueetagen. pk

Tyveri skal forebygges

Ny rapport fra Københavns Universitet konkluderer at du skal forhindre det første indbrud – for tyven vender tilbage

Har du først haft besøg af en tyv, stiger din og naboernes risiko for indbrud. Det mønster skal brydes. Derfor lancerer Bo trygt sammen med Nabohjælp en kampagne, som skal få flere til at hente Nabohjælps app og undgå indbrud.

I gennemsnit bliver én ud af 100 danske boliger ramt af indbrud i løbet af et år – men for boliger, som allerede har haft en tyv på besøg, stiger indbrudsrisikoen til én ud af 17.

Det viser en ny rapport fra Københavns Universitet. Rapporten er udarbejdet for Bo trygt, et samarbejde mellem TrygFonden, Foreningen Realdania, Videnscentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Det er ikke kun det indbrudsramte hus, som har forhøjet risiko for genbesøg. Også de omkringliggende huse har i en kortere periode efter et indbrud større risiko for at få besøg af en tyv. Den gode nyhed er, at værktøjet til at forebygge indbrud kan være i din lomme. Derfor opfordrer Bo trygt og Nabohjælp i en ny kampagne danskerne til at hente Nabohjælps nye app, så naboer kan hjælpes ad med at holde tyven væk.

– En tyv vil ikke opdages eller genkendes. Han vil slet ikke møde nogen. Derfor er et af de mest effektive og simple råd mod indbrud, at man i nabolaget deler viden, hvis man ser noget mistænkeligt eller har kendskab til indbrud i kvarteret. På den måde kan man samarbejde om at være synlige og aktive i nabolaget. Tyven vil hurtigt fornemme, at her er der risiko for at blive set, præcis derfor forebygger Nabohjælp indbrud, siger Sarah Risbøl Jacobsen, kommunikationskonsulent i Nabohjælp.

Fortæl naboerne om indbrud

Får tyven alligevel held med at bryde ind i ens hjem, er det ikke kun ens eget hjem, som risikerer genbesøg. Også de omkringliggende boliger har i et par uger efter et indbrud forhøjet risiko for at blive ramt.

Der er dog ingen grund til at fortvivle, hvis skaden er sket. Hvis man husker at fortælle sine naboer, at der er sket indbrud, kan man sammen gøre en masse for at undgå flere. I Nabohjælps app kan man advare alle nabohjælpere i sit nabolag om indbrud. Appen hjælper med at skabe liv og synlighed i nabolaget i perioden efter indbruddet, og dermed øges tyvens risiko for at blive opdaget. Man kan for eksempel gå en tur med hunden i de mørke aftentimer, hilse på dem, man møder i sit nabolag eller arrangere en fælles løbetur.

Kampagnens fokus er Nabohjælp, da effekten er klar og tydelig, og de fleste indbrud sker i løbet af dag- og aftentimerne, hvor naboerne kan gøre en forskel.

Konklusioner fra rapporten Indbrud i Danmark- geografiske og tidslige mønstre 2019:

• Indbrud sker især i de mørke vintermåneder og i store ferieuger

• Villaer er særligt udsat sidst på eftermiddagen og i weekenden

• Tyven foretrækker villaer, som er placeret tæt på en større vej

• Tyven rejser i gennemsnit 41 kilometer til indbrudsadressen, svarende til en rejsetid på lidt over en halv time i bil