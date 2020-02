Kirkegårdsløb

Angående John Børge Petersens læserbrev d. 8/1-19. Jeg deltog i nytårsløbet på kirkegården sammen med min søn og ca 100 andre

Af Lisa Bade

Lisa Bade, Klausdalsbrovej 114

Angående John Børge Petersens læserbrev d. 8/1-19. Jeg deltog i nytårsløbet på kirkegården sammen med min søn og ca 100 andre, det var så godt arrangeret, stierne var afmærket, ingen trådte ind på gravene og forstyrrede freden (hvis det i hele taget er det, de døde ønsker), intet papir eller affald blev smidt, der var depot i gården, hvor man både ku få drikke og kage.

Alle, både unge, ældre og halvgamle, løb eller gik glade rundt med børn og hunde, det var en fantastisk ting, at kirkegården havde givet tilladelse til dette, og det vil være mere fantastisk, om der kommer mere af dette eller lign arrangementer, da Gladsaxe Kirkegård er et stort smukt grønt område, der er tilgængeligt for alle.

Jeg håber ovenstående også, som Hr Petersens brev, vil indgå i kirkegårdsbestyrelsens evaluering.