Lang ventetid

Nu hvor 250S ikke stopper ved Høje Gladsaxe, skal man med 4A, 160 eller 68. Det kan godt kræve lidt tålmodighed en onsdag morgen. Foto: Peter Kenworthy.

Man skal tilsyneladende væbne sig med tålmodighed, når man skal med bussen i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Der bliver talt meget om busser, ventetider og skift, men også om trængsel og trafikstøj for tiden – både i medierne og rundt om spisebordene.

Og førnævnte ting hænger jo uløseligt sammen. Hvis vi skal løse trængselsproblemerne på vores veje, for ikke at tale om klimaproblemerne, skal flere have et alternativ til at tage bilen i form af gode offentlige transportmidler.

For bedre at kunne vurdere, hvordan busserne fungerer i praksis i forhold til ventetid, efter indførelsen af Nyt Bynet i slipstrømmen på Cityringen, hoppede Gladsaxe Bladets udsendte medarbejder op på cyklen, og tog rundt til nogle af kommunens trafikale knudepunkter.

Et ikke særligt videnskabeligt eksperiment, som dog giver et udmærket øjebliksbillede at nogle af busruterne i Gladsaxe. Cyklen blev valgt som transportmiddel, fordi et hurtigt kig på rejseplanen viste, at det ville koste en hel del mere af arbejdsdagen at tage rundt med bus.

Fra 5 til 54 minutter

Første stop var Søborg Torv. Her viste tidstavlen på stoppestedet at der var hele 51 minutter før bus 160 mod Tinghøjvej ankom. 6A mod Nørreport skulle man derimod kun vente 5 minutter på, selvom der lige var kørt en.

På Gladsaxe Trafikplads var der, ifølge tavlen på busstoppestedet, 19 minutter til næste bus 30E mod Ishøj og 11 minutter til 300S mod Ishøj Station ankom.

I Høje Gladsaxe var 4A mod Friheden Station lige kørt, og der var 10 minutter til den næste. Der var til gengæld hele 27 minutter til næste bus 68 mod Bella Center Station – samme antal minutter skulle man vente på 68’eren ved Stengård Station.

På busstoppestedet ved Juni Allé var der 8 minutter til at 200S mod Buddinge Station ankom, og 14 minutter til 166 mod Værebroparken åbnede dørene for passagererne.

Det var til gengæld ingenting imod, hvad man skulle vente på at komme fra Værebroparken til Glostrup Station. Her stod der nemlig hele 54 minutter på tavlen på en højhellig onsdag formiddag.

Gladsaxe Bladet var på rundtur til busstoppestederne henholdsvis fredag mellem 14 og 15 og onsdag mellem klokken 8 og 10.