Legepladsmøde på Skovbrynet

Forældreforening giver nye forældre mulighed for at lære børn, forældre og skolen at kende

Af Randi Salzwedell

– I starten af februar blev de kommende elever fordelt på folkeskolerne i Gladsaxe Kommune. Forældreforeningen Brug Skovbrynet er meget glade for, at vi skal tage imod 42 elever. En del af dem er afviste fra andre skoler i området, så derfor lægger det os meget på sinde at give de forældre en tryg og ubekymret start på skolen, fortæller Karen Bardram Kehr fra forældreforeningen Brug Skovbrynet Skole.

Foreningen vil derfor give de nye forældre mulighed for at møde hinanden og nuværende forældre og børn til et legepladsmøde på skolen, søndag den 1. marts mellem klokken 10-12 i skolegården.

– Her vil der være plads til leg, snak og hygge, og mulighed for at de nye forældre kan stille spørgsmål til forældre som allerede har børn på skolen, samtidig med at børnene kan møde deres nye klassekammerater, tilføjer Karen Bardram Kehr.