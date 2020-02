Letbanearbejde ved GG

Flytning af stenmur og rydning af træer rundt om Gladsaxe Gymnasium

Af Redaktionen, redigeret

Hovedstadens Letbane flytter mellem 3. februar og midten af maj 2020 den lave stenmur rundt om Gladsaxe Gymnasium længere ind på gymnasiets grund. Det sker mellem Gladsaxe Ringvej, Græsmarken og Buddinge Hovedgade, og det er for at skabe plads til letbanen. Det er i samme forbindelse nødvendigt at rydde træer på den private grund, skriver Gladsaxe Kommune på sin hjemmeside.

Den grønne stribe med træer helt ud mod vejarealet på Gladsaxe Ringvej bliver stående. Busstoppestedet på denne strækning vil også fortsat kunne benyttes.

Arbejdet varer frem til medio maj 2020.

Arbejdet vil foregå i almindelig arbejdstid på hverdage klokken 7-18, og i denne periode vil man kunne opleve almindelig byggestøj fra for eksempel læsse- og gravemaskiner. Lastbiler vil arbejde på bagsiden af muren inde på privat matrikel.

Kørebanerne på Gladsaxe Ringvej og Buddinge Hovedgade er farbare. Der etableres en fællessti for fodgængere og cyklister langs med Gladsaxe Ringvej.