Lørdagsbal og verdensstjerner

Det var et medlevende publikum, hvoraf mange havde været med til at stable Teen Club på benene. Foto: Kaj Bonne.

Kim Fritz og Lars Abel talte om Gladsaxe Teen Club på Hovedbiblioteket

Af Peter Kenworthy

I starten af 60’erne, var der ikke mange tilbud til unge mennesker i Gladsaxe og andre forstadskommuner, der ville have fest og levende musik en lørdag aften.

Men i 1963 mente de unge i Gladsaxe, at de kunne stable en klub på benene, der kunne leve af de unges stigende interesse for popmusik.

Dette blev starten på Gladsaxe Teen Club, der brugte Egegård Skoles (det nuværende Gladsaxe Skoles) aula til at holde lørdagsbal med levende musik – langt over 100 koncerter blev det til, inden klubben lukkede i 1969/70.

Socialt og frivilligt

I sidste uge talte Teen Clubbens formand, Lars Abel, med Rocklytteklubbens Kim Fritz om alt fra Led Zeppelins berømte første koncert (som The New Yardbirds) og medlemskort og -blade til toilettjanser, tobaksrøg og hvorfor klubben måtte lukke. Der blev også spillet musik fra mange af de bands der havde spillet i Teen Club – fra Lollipops, The Hitmakers og Dandy Swingers til Led Zeppelin, Ten Years After og Red Squares.

Det medlevende publikum var en blanding af (flest) ældre mennesker, og ”unge” der ikke var født, da Teen Club kørte. Mange af førstnævnte havde været inde over klubben, og delte beredvilligt ud af deres erfaringer undervejs.

Klubben blev drevet af unge teenagere, der arbejdede uden honorering og kun fik et par gratis sodavand og en håndmad efter koncerterne for indsatsen. Man donerede overskuddet til lokale ungdomsforeninger, idrætsforeninger og velgørende formål. Alt fra bookingen af bands til toilettjansen blev gjort af de unge selv, og alt foregik ved håndkraft.

– Det var et socialt og frivilligt arbejde, hele vejen igennem. Og mange venskaber blandt medarbejderne er fortsat livet igennem, fortalte Lars Abel.

En anden tid

Historierne om Teen Club bar tydeligt præg af, af de unge voksede op i en anden tid med andre modeluner og vaner. I dag har vi røgfri skoler og Gladsaxe Kommune har lige indført Røgfri Idrætstid. Dengang skulle man nærmest skære sig gennem røgen til koncerterne. I dag er lattergas på mode blandt de unge. Dengang var hashen ved at gøre sit indtog.

Man kunne også se på klubbens publikum, at tiden var en anden, og at brylcreme og hårlak kæmpede om modeherredømmet. Og man kunne mærke på luften, at der ofte blev spillet for fulde huse og at man måtte ryge alle steder, fortalte Kim Fritz.

– Ja. Vi solgte nemlig cigaretter i baren. Og nogle gange var der 1.600 mennesker, så der var pres på, når man åbnede i god tid inden. Vi var nødt til at have nydeligt og pænt tøj på, når vi tog imod pengene i cash. Det var gammeldags, der var ingen bitcoins, svarede Lars Abel med et smil.

– Det var unge mennesker, teenagere, og det var det eneste sted hvor man kunne gå hen, for man tog ikke til København i den alder, tilføjede han.

Til gengæld kunne man ikke købe alkohol i baren og stoffer var bandlyst. Og for at gøre kontrollen mere effektivt ved indgangen, måtte kontrollørerne beholde de våde varer de konfiskerede, fortalte Kim Fritz. ”Og så drak de det selv”, lød det nede fra publikum.

En mand med en hund gik rundt udenfor Egegård Skole og sikrede, at der ikke var gemt stoffer. Blev det fundet, blev den skyldige bedt om at skylle det ud i toilettet og taget med på stationen.

Læderjakker og lukning

Gladsaxe Teen Club spejlede på sin vis en bestemt tid med en tilhørende musik- og ungdomskultur. Og alle ungdomskulturer ændrer sig eller dør i takt med at de unge der udgør kulturen bliver ældre.

En af årsagerne til at den ellers succesfulde Teen Club endte med at lukke, var en tiltagende ballade til Teen Clubbens arrangementer.

– Der var raids mod os fra læderjakker, hvor de kom og ødelagde ting. Vi måtte stå og redde skolens døre og vinduer. På et tidspunkt måtte vi fortælle kommunalbestyrelsen, at vi ikke kunne tage ansvaret for sikkerheden længere, fortalte Lars Abel.

En anden årsag var at tidsånden havde ændret sig med Sommer of Love, og at dem der var med var blevet ældre, og ikke længere ville lade sig nøje med sodavand. ”Der var andre ting der skulle prøves af”, som en blandt publikum pointerede.

– Det skete et skift i samfundet. Men hver ting har sin tid, som Lars Abel konkluderede.