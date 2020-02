Der er mange kvinder som ikke har lært at lave mad, men det er ikke for sent at lære det

Af Redaktionen, redigeret

FO Gladsaxe har lavet et madhold for kvinder, som gerne vil lære at lave gode, enkle retter i hyggeligt fællesskab med andre. Fællesskabet er åbent for alle, også dem der bare vil have ny inspiration eller godt selskab i køkkenet.

– Vi har fået en del henvendelser fra kvinder, som savner et spisefællesskab, især hvis man er alene. Og fra andre kvinder, som næsten er lidt flove over, at de ikke har lært at lave mad. Men det er ikke spor for sent, siger Inge Lindqvist, skoleleder i FO. To engagerede frivillige, Else og Nicola, står for de praktiske forberedelser og selve undervisningen på holdet.

Madholdet på Søborg Skole foregår fire onsdag aftener i marts, og mere information og tilmelding kan findes på www.gladsaxe.fo.dk eller på telefon 44441117.