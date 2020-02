”Man kan ikke gøre noget forkert”

Der er altid glæde, smil og god stemning, når Mette O. Pedersen (længst tv) byder op til groove-dans på Telefonfabrikken. Foto: Henrik Hvillum

De cirka 20 deltagere i ”Groove”, som er klar til at bruge kroppen i Telefonfabrikkens danselokale 3 onsdag eftermiddag, ligner nærmest galopheste i startboksen inden starten på årets derby

Af Henrik Hvillum

Annemarie, Liselotte, Gitte, Michael, Helle og omkring 20 andre danseglade Gladsaxeborgere er troppet op sammen med instruktøren Mette O. Pedersen. Sammen med hende danser de sig to gange om ugen til højere livskvalitet, bedre form og bredere smil, og når timen er slut, og går alle glade hjem.

-Det er lette trin, få trin og på den måde, vi hver især synes er den rigtige. Selv om Mette vejleder os, så er vi alle sammen os selv undervejs, og som deltagere får vi flyttet vores grænser, fordi det handler om at være til stede i nu’et, og fordi det ikke handler om, hvordan vi ser ud og fremstår over for de andre, fortæller danserne inden dagens træningstime.

Lad dig rive med af den gode musik

Det handler med andre ord om at træde ind i sig selv, og lade sig rive med af sit eget ”groove” til den gode musik, som instruktøren Mette O. Pedersen har udvalgt på forhånd. Der spilles alt fra svedig 70’er funk til Nik & Jay på højtaleranlægget. Den store tempoforskel gør, at dansetimen nærmest kan betragtes som en slags intervaltræning.

Der er selvsagt forskel på den fysiske formåen blandt deltagerne, hvor man dog fornemmer en let overrepræsentation af kvinder i 40’erne og 50’erne, men både dansere og instruktør understreger, at alle er velkomne.

-Groove har udviklet sig til at være kæmpestort i Danmark. Der er flere uddannede facilitatorer her i landet, end der er i Canada. Folk trænger til at danse! Her i Gladsaxe kan alle kommunalt ansatte i øvrigt danse gratis. Endnu er Gladsaxe Kommune den eneste, der har postet penge i ”at groove” deres ansatte, hvilket betød af jeg blandt andet har haft besøg af kommunaldirektøren og 17 andre ledere til en dansetime, slutter Mette O. Pedersen.

Som en understregning af, at groove er nemt og ikke kræver nogen forudsætninger, skal det nævnes, at hun og hendes kollegaer i fællesskabet ”Get Grooved” også tilbyder udendørs groove, groove for virksomheder og ”silent groove”, hvor alle deltagere hører musik i headsets. Get Grooved danser i både Lyngby, Gentofte, Gladsaxe, Bagsværd og Vangede.