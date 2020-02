Mesterskab og medaljer

Der var masser af medaljer til holdet fra Gladsaxe Svøm til weekendens årgangsmesterskaber. Foto: Michael Jensen

Gladsaxesvømmere blev danske årgangsmestre på hjemmebane

Af Redaktionen, redigeret

Det var en godt tilfreds svømmetræner fra Gladsaxe Svøm, der søndag aften kunne gøre status på weekendens Danske Mesterskaber på kortbane for årgangsvømmere. Det skriver Helle Falborg fra Gladsaxe Svømmeklub i en pressemeddelelse.

Fire af svømmerne vandt individuelle bronzemedaljer til stævnet, der blev holdt i Gladsaxe Svømmehal: Ida Villemoes Poulsen vandt bronze i 50 og 100 meter brystsvømning, Kamma Rasmussen i 200 fly, Anders Junker i 200 ryg og Robert Falborg Pedersen i 50 bryst. Derudover blev det til medaljer til Gladsaxedrengene i alle de tre holdkapper, der blev svømmet til stævnet. De blev danske mestre i 4×50 holdmedley. De fik sølv i 4×200 medley og afsluttede stævnet med bronze i et tæt løb i 4×100 fri, hvor de ikke var langt fra at vinde.

– Det er gået rigtig godt. Fire af svømmerne får individuelle medaljer og drengene fik medaljer i alle holdkapperne. Det tegner et billede af et bredt hold, at det ikke er de samme fire, der svømmer alle tre holdkapper. Det er jeg rigtig stolt af, siger træner Hjarre Svensson.

Svømmerne, der kunne deltage til årgangsmesterskaberne, er født i 2006 og 2007 for pigernes vedkommende, og i 2005 og 2006 for drengenes. For de yngste af dem, er det første gang, de har haft muligheden for at deltage i et dansk mesterskab, hvor alle de bedste svømmere i deres årgang fra hele landet møder op i topform. Gladsaxes hold bestod af mere end 20 svømmere.

– Man kan godt mærke – især for de yngstes vedkommende – at de ikke er vandt til at skulle præstere i den her arena. Det gør noget ved svømmerne, at titlen på stævnet er et dansk mesterskab. Det er noget særligt, at det er alle svømmerne fra Danmark, der samles her og præsterer deres bedste. Jeg synes, vores svømmere har gjort det rigtig godt. De har alle sammen haft løb, hvor de har shinet og udlevet det, de kan, siger Hjarre Svensson.